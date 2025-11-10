Delhi Blast के बाद ताजमहल में भी हाई अलर्ट, बंद होने के बाद खंगाला चप्पा-चप्पा

डाग स्क्वायड के साथ ही बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) भी साथ रहा। ताजमहल में मुख्य मकबरे के साथ ही उद्यान, प्रत्येक कमरे, डस्टबिन, ड्रेनेज, बाथरूम तक में चेकिंग की गई। मंगलवार को प्रवेश से पूर्व पर्यटकों की सुरक्षा जांच में सख्ती की जाएगी।

जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली में सोमवार शाम बम धमाके के बाद ताजमहल में हाई अलर्ट कर दिया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने ताजमहल बंद होने के बाद चप्पा-चप्पा खंगाला।

ताजमहल में वर्ष 2000 से सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सीआइएसएफ के पास है। रेड जोन (स्मारक परिसर) में सीआइएसएफ और यलो जोन (500 मीटर की परिधि) में पुलिस व पीएसी सुरक्षा व्यवस्था देखती है।

दिल्ली में सोमवार को कार में धमाका होनेे के बाद करीब सात बजे सीआइएसएफ को हाई अलर्ट का संदेश मिला। उस समय तक पर्यटक स्मारक से बाहर निकाले जा चुके थे।

सीआइएसएफ ने हाई अलर्ट को देखते हुए स्मारक परिसर में प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मकबरे तक सघन चेकिंग अभियान चलाया। डाग स्क्वायड व बीडीएस के साथ स्मारक का चप्पा-चप्पा खंगाला गया।

इसमें यह देखा गया कि स्मारक में कोई वस्तु लावारिस तो नहीं है। प्रत्येक ड्यूटी प्वाइंट को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। पूर्वी व पश्चिमी द्वार से पर्यटकों को स्मारक में प्रवेश सीआइएसएफ द्वारा की जाने वाली सुरक्षा जांच के बाद ही मिलता है।