Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast के बाद ताजमहल में भी हाई अलर्ट, बंद होने के बाद खंगाला चप्पा-चप्पा

    By Nirlosh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:22 PM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद ताजमहल में हाई अलर्ट जारी किया गया। सीआईएसएफ ने बंद होने के बाद पूरे परिसर की तलाशी ली, जिसमें डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते शामिल थे। मंगलवार को पर्यटकों की सुरक्षा जांच में सख्ती की जाएगी। पूर्वी और पश्चिमी द्वार पर सामान की भी कड़ी जांच की जाएगी। सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट वीके दुबे ने बताया कि ताजमहल में सघन चेकिंग की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में धमाके के बाद सोमवार शाम ताजमहल के बाहर चेकिंग करती टीम। फोटो: जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। दिल्ली में सोमवार शाम बम धमाके के बाद ताजमहल में हाई अलर्ट कर दिया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने ताजमहल बंद होने के बाद चप्पा-चप्पा खंगाला।

    डाग स्क्वायड के साथ ही बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) भी साथ रहा। ताजमहल में मुख्य मकबरे के साथ ही उद्यान, प्रत्येक कमरे, डस्टबिन, ड्रेनेज, बाथरूम तक में चेकिंग की गई। मंगलवार को प्रवेश से पूर्व पर्यटकों की सुरक्षा जांच में सख्ती की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ताजमहल में वर्ष 2000 से सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सीआइएसएफ के पास है। रेड जोन (स्मारक परिसर) में सीआइएसएफ और यलो जोन (500 मीटर की परिधि) में पुलिस व पीएसी सुरक्षा व्यवस्था देखती है।

    दिल्ली में सोमवार को कार में धमाका होनेे के बाद करीब सात बजे सीआइएसएफ को हाई अलर्ट का संदेश मिला। उस समय तक पर्यटक स्मारक से बाहर निकाले जा चुके थे।

    सीआइएसएफ ने हाई अलर्ट को देखते हुए स्मारक परिसर में प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मकबरे तक सघन चेकिंग अभियान चलाया। डाग स्क्वायड व बीडीएस के साथ स्मारक का चप्पा-चप्पा खंगाला गया।

    इसमें यह देखा गया कि स्मारक में कोई वस्तु लावारिस तो नहीं है। प्रत्येक ड्यूटी प्वाइंट को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। पूर्वी व पश्चिमी द्वार से पर्यटकों को स्मारक में प्रवेश सीआइएसएफ द्वारा की जाने वाली सुरक्षा जांच के बाद ही मिलता है।

    मंगलवार से पर्यटकों के साथ ही पूर्वी व पश्चिमी गेट स्थित लाकर रूम में रखे जाने वाले सामान की सख्ती से चेकिंग की जाएगी। सीआइएसएफ के सीनियर कमांडेंट वीके दुबे ने बताया कि शाम सात बजे हाई अलर्ट का संदेश मिला था।

    तब तक ताजमहल बंद हो चुका था, लेकिन एक बार पुन: वृहद् एंटी सबोटाज चेक किया गया। मंगलवार सुबह भी ताजमहल में सघन चेकिंग की जाएगी।