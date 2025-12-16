Language
    Haridwar: मदरसे से एक साथ चार नाबालिग छात्र हुए लापता, पुलिस में मचा हड़कंप

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में अलावलपुर गांव के मदरसे से गुजरात के एक किशोर समेत चार नाबालिग छात्र लापता हो गए। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्रों की तला ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पथरी क्षेत्र में अलावलपुर गांव के मदरसे में पढ़ रहे गुजरात के एक किशोर सहित चार नाबालिग छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। गांधीनगर गुजरात निवासी छात्र करीब डेढ़ महीने ही मदरसे में पढ़ने के लिए अपने मामा के घर आया था।

    पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर चारों छात्रों की तलाश शुरू कर दी है। लापता छात्रों को एक्कड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठने के बाद लक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। माना जा रहा है कि चारों छात्र लक्सर से किसी दूसरी ट्रेन में बैठकर आगे निकल गए हैं।

    पुलिस के मुताबिक, पथरी क्षेत्र में अलावलपुर के मदरसे में अधिकांश गांव के ही छात्र पढ़ते हैं। कुछ छात्र दूसरे राज्यों के निवासी हैं। अलावलपुर निवासी बिलाल, अदनान व आदिश और मूलरूप से होली चखला, देहगम गांधीनगर गुजरात निवासी शेख समीर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए।

    • पहले स्वजन और मदरसा स्टाफ ने अपने स्तर से छात्रों की तलाश की, कुछ पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी गई।
    • एक साथ चार नाबालिग छात्रों के लापता होने से हड़कंप मच गया।
    • पुलिस ने लापता छात्र बिलाल के पिता शहजाद की ओर से चारों छात्रों की गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी।

    पथरी थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि चारों छात्रों के ऐथल रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठकर लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की जानकारी मिली है। लक्सर रेलवे स्टेशन से वे किस ट्रेन में सवार हुए हैं और किस तरफ गए हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। एक टीम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। जल्द ही छात्रों को ढूंढ लिया जाएगा।

    गुजरात के छात्र का नहीं लग रहा मन

    हरिद्वार: गुजरात का छात्र शेख समीर करीब डेढ़ महीने पहले ही मदरसे में पढ़ने आया था। दरअसल, समीर के मामा अलावलपुर गांव में रहते हैं। इसीलिए स्वजन ने उसे हरिद्वार भेजा था। साथी छात्रों ने बताया कि मदरसे में समीर का मन नहीं लग रहा था।

    माना जा रहा है कि गुजरात से हरिद्वार में एक गांव के मदरसे में वह तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। इसी कारण समीर और उसके साथ रहने वाले तीन अन्य छात्र गांव से कहीं घूमने-फिरने निकल गए। फिलहाल पुलिस व स्वजन की चिंता बढ़ी हुई है।

