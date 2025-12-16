वाराणसी में वायुसेना पायलट के घर में चोरी, लाखों के आभूषण गायब
वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित परमानंदपुर में वायु सेना के पायलट के घर चोरी हो गई। चोरों ने नगद और लाखों के आभूषण चुराए। पड़ोसियों के अनुसार, घट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिवपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर स्थित महेश नगर कॉलोनी में वायु सेना के एक पायलट के मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर से हजारों रुपए नगद और लाखों के कीमती आभूषण चुरा लिए। यह घटना पड़ोसियों के अनुसार रात के समय हुई, जब परिवार के सदस्य घर में नहीं थे।
सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही, पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके।
स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर भय और चिंता का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है।
