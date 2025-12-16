वाराणसी में वायुसेना पायलट के घर में चोरी, लाखों के आभूषण गायब

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिवपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर स्थित महेश नगर कॉलोनी में वायु सेना के एक पायलट के मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर से हजारों रुपए नगद और लाखों के कीमती आभूषण चुरा लिए। यह घटना पड़ोस‍ियों के अनुसार रात के समय हुई, जब परिवार के सदस्य घर में नहीं थे।

सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही, पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके।