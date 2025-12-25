Language
    कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, सहारनपुर-देहरादून पैसेंजर एक घंटा तो शहीद एक्सप्रेस पहुंची पांच घंटे देरी से

    By Anuj Kataria Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुड़की: कोहरे के कारण ट्रेनों के देरी से स्टेशन पर पहुंचने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की रेलवे स्टेशन में एक से पांच घंटे की देरी से ट्रेनें पहुंच रही है। ट्रेनों के देरी से पहुंचने के कारण यात्रियों को घंटों यात्री शेड में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है।

    कोहरे के चलते रेल संचालन प्रभावित 

    रुड़की रेलवे स्टेशन पर सर्द मौसम के बीच अप और डाउन दिशा की अधिकांश ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची। ठंड और कोहरे के चलते जहां रेल संचालन प्रभावित हुआ, वहीं स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर दो व तीन पर यात्री शेड न होने से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को खुले में खड़े रहना पड़ा।

    Roorkee Railway staion

    लंबी दूरी की ट्रेनों में देरी सबसे अधिक 

    लंबी दूरी की ट्रेनों में देरी सबसे अधिक रही, जबकि पैसेंजर और मेमू ट्रेनें भी तय समय पर नहीं चल सकीं। रेलयात्रियों का कहना है कि निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अस्थायी तौर पर भी शेड की व्यवस्था नहीं की गई।

    सुरक्षा के कारण ट्रेनों की गति रहती कम

    वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि सर्द मौसम और कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों की गति नियंत्रित की जाती है, जिससे देरी होती है।

    देरी से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें

    • सहारनपुर-देहरादून पैसेंजर: 1 घंटा 10 मिनट देरी
    • अंबाला मेमू: 1 घंटा 11 मिनट देरी
    • कोलकाता एक्सप्रेस: 1 घंटा 20 मिनट देरी
    • हिमगिरी एक्सप्रेस: 2 घंटे देरी
    • जम्मूतवी एक्सप्रेस: 2 घंटे 13 मिनट देरी
    • कलिंग उत्कल एक्सप्रेस: 2 घंटे 51 मिनट देरी
    • देहरादून एक्सप्रेस: 3 घंटे देरी
    • चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 3 घंटे 43 मिनट देरी
    • हावड़ा मेल एक्सप्रेस: 4 घंटे देरी
    • शहीद एक्सप्रेस: 5 घंटे देरी

