कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, सहारनपुर-देहरादून पैसेंजर एक घंटा तो शहीद एक्सप्रेस पहुंची पांच घंटे देरी से

संवाद सहयोगी, जागरण, रुड़की: कोहरे के कारण ट्रेनों के देरी से स्टेशन पर पहुंचने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की रेलवे स्टेशन में एक से पांच घंटे की देरी से ट्रेनें पहुंच रही है। ट्रेनों के देरी से पहुंचने के कारण यात्रियों को घंटों यात्री शेड में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है।

कोहरे के चलते रेल संचालन प्रभावित रुड़की रेलवे स्टेशन पर सर्द मौसम के बीच अप और डाउन दिशा की अधिकांश ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची। ठंड और कोहरे के चलते जहां रेल संचालन प्रभावित हुआ, वहीं स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर दो व तीन पर यात्री शेड न होने से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को खुले में खड़े रहना पड़ा।

लंबी दूरी की ट्रेनों में देरी सबसे अधिक लंबी दूरी की ट्रेनों में देरी सबसे अधिक रही, जबकि पैसेंजर और मेमू ट्रेनें भी तय समय पर नहीं चल सकीं। रेलयात्रियों का कहना है कि निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अस्थायी तौर पर भी शेड की व्यवस्था नहीं की गई।