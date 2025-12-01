Haridwar: किसानों ने सीएम को गन्ना भेंटकर दी किसान पुत्र की उपाधि, धामी बोले- यूपी से अधिक रखा गन्ना मूल्य

जागरण संवाददता, हरिद्वार: गन्ने का मूल्य ऐतिहासिक तौर पर 30 रुपये बढ़ाकर 405 रुपये घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार पहुंचने पर किसानों के साथ विधायक, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों, समितियों के पदाधिकारियों, सदस्यों, दर्जाधारियों ने भव्य स्वागत किया।

किसानों ने गन्ना भेंट करते हुए उन्हें किसान पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी तो तभी से निर्णय लिया था कि गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश से अधिक रखेंगे।

गुरुकुल कांगड़ी विवि के खेल मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकाप्टर उतरा। जहां पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में भारी संख्या में पहुंचे जनपद के किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फूल मालाएं पहनाकर और गन्ना भेंटकर स्वागत किया।