Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड @25 लुकिंग बैक-लुकिंग फारवर्ड पुस्तक का मुख्यमंत्री धामी ने किया विमोचन

    By RAVINDRA KUMAR BARTHWALEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'उत्तराखंड @25: लुकिंग बैक-लुकिंग फारवर्ड' पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं पर आधारित है। इसमें शासन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पलायन, आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के विचार हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की उपलब्धियों और समान नागरिक संहिता लागू करने पर प्रकाश डाला और योगदानकर्ताओं को धन्यवाद दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री आवास में 'उत्तराखंड @25: लुकिंग बैक-लुकिंग फारवर्ड' पुस्तक का विमोचन करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में 'उत्तराखंड @25: लुकिंग बैक-लुकिंग फारवर्ड' पुस्तक के विमोचन किया। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की ओर से प्रकाशित इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य स्थापना के गौरवशाली 25 वर्ष की विकास यात्रा, उपलब्धियों और अनुभवों के संकलन के साथ ही आने वाले 25 वर्ष में किन क्षेत्रों में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं, इस पर लेखकों ने विस्तारपूर्वक लेख लिखे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक राज्य की अब तक की प्रगति पर उत्कृष्ट विश्लेषण प्रस्तुत करने के साथ ही आने वाले समय में राज्य के समग्र विकास को एक नई दिशा भी प्रदान करेगी। पुस्तक में शासन-प्रशासन, आर्थिक विकास, पर्यावरण संतुलन, ग्रामीण पलायन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, कृषि, संस्कृति और पत्रकारिता जैसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने गहन विचार प्रस्तुत किए हैं।

    उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पुस्तक नीति-निर्माण और शोधकर्ताओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और उत्तराखंड के सतत, समावेशी और समग्र विकास की दिशा में योगदान देने के लिए लोगों को प्रेरणा देगी। इसके प्रकाशन के लिए उन्होंने दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के पदाधिकारियों, लेखकों और संपादक मंडल का आभार भी व्यक्त किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में राज्य ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। नीति आयोग की ओर से जारी सतत् विकास लक्ष्यों में राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ईज आफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है।

    बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई। राज्य को लाजिस्टिक्स परफार्मेंस में अचीवर्स श्रेणी और सिंगल विंडो सिस्टम में टाप अचीवर्स की श्रेणी हासिल हुई है। पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

    मत्स्य विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार और किसानों की आय की वृद्धि दर में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता लागू करने का गौरव भी उत्तराखंड को ही प्राप्त हुआ है।

    उत्तराखंड @ 25 लुकिंग बैक-लुकिंग फारवर्ड पुस्तक में राज्य की विकास यात्रा, चुनौतियों और संभावनाओं पर 28 लेख लिखे गये हैं। जिमें कुल 31 लेखकों और सह लेखकों ने योगदान दिया है।

    इस दौरान पुस्तक के मुख्य संपादक एनएस नपलच्याल, संपादक एनरवि शंकर एवं डा. सुधारानी पांडेय, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के अध्यक्ष प्रो. बीके चौधरी, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडेय, राधा रतूड़ी, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महानुभाव उपस्थित थे।

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी बोले, श्रीमद्भगवद्गीता मानवता का शाश्वत ज्ञान बनकर पूरे विश्व को दिखा रहा दिशा

    यह भी पढ़ें- सीएम धामी ने गंगा तट से की हरिद्वार कुंभ 2027 की तारीखों की घोषणा, अखाड़ों से मांगा मार्गदर्शन