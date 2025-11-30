राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे सीएम धामी, कहा- ' एबीवीपी ने हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को किया मजबूत'

जागरण संवाददाता, देहरादून। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सभी कार्यकर्ताओं और देशभर से आए युवाओं का हृदय से स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को देखकर उनका अपना छात्र जीवन फिर से जीवंत हो उठा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रभाव की पताका लिए पहुंचे युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज समाज में जो भी कार्य वह कर पा रहे हैं, उसका श्रेय वे अभाविप को देते हैं, क्योंकि परिषद ने उन्हें संस्कार, राष्ट्रनिर्माण का संकल्प और जनसेवा की दिशा में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने याद दिलाया कि यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का भी है। आरएसएस ने एक शताब्दी से समाज जागरण, राष्ट्र निर्माण और समरसता की स्थापना के लिए निरंतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सात दशकों से विद्यार्थी परिषद ने युवाओं के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद ने हमेशा शिक्षा, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद की अलख जगाई है और आपात स्थितियों में आमजन की ढाल बनकर सेवा की मिसाल कायम की है। आज भारत माता की जय के नारे हर राज्य में अभाविप कार्यकर्ताओं के माध्यम से गूंज रहे हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा भारत को एक विकसित और आर्थिक महाशक्ति बनाने में लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रमुख विकास योजनाओं का उल्लेख किया और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला,जैसे देश में पहला समान नागरिक संहिता लागू करना, कठोर नकलरोधी कानून, धर्मांतरण रोकने का कानून, मदरसा बोर्ड का समाप्त करना और लगभग 10 हजार एकड़ भूमि को लेव- लैंड कब्जाधारियों से मुक्त कराना।