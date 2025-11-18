Haridwar News: नशा मुक्ति कार्यक्रम में सामने आई लापरवाही, बच्चों को बांट दिए एक्सपायरी चिप्स के पैकेट

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: समाज कल्याण विभाग की ओर से ऋषिकुल परिसर में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां कार्यक्रम में मौजूद स्कूली बच्चों को एक्सपायरी चिप्स के पैकेट देने से हंगामा हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभियान के पांच साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब बच्चों को नाश्ता वितरित किया गया, तो उसमें मौजूद चिप्स के पैकेट एक्सपायरी डेट के निकले। यह कुछ पैकेटों की नहीं, बल्कि कार्यक्रम में मौजूद लगभग सभी बच्चों को एक्सपायरी चिप्स पैकेट दिए गए।

कुछ लोगों की नजर जब चिप्स के पैकेट पर पड़ी, तो पता चला कि वे अक्टूबर में ही एक्सपायर हो चुके थे। इस गंभीर लापरवाही के कारण कार्यक्रम स्थल पर खूब हंगामा हुआ। खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और आनन-फानन में बच्चों से एक्सपायरी चिप्स के पैकेट वापस लिए गए। कार्यक्रम में करीब 500 बच्चे मौजूद थे। जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने बताया कि एक्सपायरी चिप्स के पैकेट को मौके पर ही बच्चों से वापस ले लिया गया था। उन्होंने कहा कि यह लापरवाही किस स्तर से हुई है। इसकी जांच की जाएगी।

महादेव इंटरप्राइजेज के विरुद्ध दायर होगा वाद हरिद्वार: नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में छात्रों को एक्सपायरी डेट के बिंगो चिप्स बांटने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दीप गंगा शापिंग माल स्थित महादेव इंटरप्राइजेज पर छापेमारी की।

चेकिंग के दौरान दुकान पर बीकानो चिप्स 45 ग्राम के 15 पैकेट एक्सपायरी डेट के बरामद हुए। जिन्हें कब्जे में लिया गया। महादेव इंटरप्राइजेज के विरुद्ध एडीएम कोर्ट में वाद दायर करने की कार्यवाही की जा रही है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि जिला प्रोवेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने शिकायत की कि उनकी ओर से ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें छात्रों के लिए जलपान की व्यवस्था की गयी थी। जिसमें एक्सपायरी डेट के बिंगो चिप्स पाए गए थे। उन्होंने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी की शिकायत पर उनके नेतृत्व में टीम गठित की गयी। दीप गंगा शापिंग माल स्थित महादेव इंटरप्राइजेज की दुकान पर छापेमारी की गयी। दुकानदार ने यह स्वीकार किया गया है कि गलती से उपलब्ध कराई गई सामग्री में 14 एक्सपायरी डेट के बिंगो चिप्स के पैकेट चले गए थे।

उन्होंने अवगत कराया कि गठित टीम ने शाम को दुकान पर चेकिंग की तो दुकान पर बीकानो चिप्स 45 ग्राम के 15 पैकेट एक्सपायरी डेट के बरामद हुए। जिन्हें कब्जे में लिया गया। महादेव इंटरप्राइजेज के विरुद्ध एडीएम कोर्ट में वाद दायर करने की तैयारी चल रही है।