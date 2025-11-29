थाने में शिकायत लेकर पहुंचा 80 वर्षीय बुजुर्ग, इंस्पेक्टर को देख रो उठा; बोला- दो दिन से भूखा हूं खाना खिला दो

संवाद सूत्र जागरण, बुग्गावाला : करीब 80 साल का बुजुर्ग थाने पहुंचा और प्रभारी निरीक्षक को देखते ही फफक उठा। रोते हुए बोला साहब भूखा है खाना मिलेगा। खाना खाने के बाद बेटे के उत्पीड़न की पीड़ा बताई तो पुलिस सकते में आ गई। पुलिस ने परिवार की कांउस्लिंग की। जिसके बाद परिवार के लोग खुशी खुशी बुजुर्ग को लेकर चले गये। बुग्गावाला थाना प्रभारी निरीक्षक शुक्रवार को थाना परिसर में बैठे हुए थे। कई लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे। सभी की शिकायते सुनने के बाद एक बुजुर्ग (80) वहां पर आया। प्रभारी निरीक्षक भगवान महर ने उसने समस्या पूछी तो वह बुजुर्ग की आंखे भर आई। प्रभारी निरीक्षक ने फिर से समस्या पूछी तो बुजुर्ग ने तपाक से बोला कि दो दिन से भूखा हू मुझे खाना खिलाओ और चाय पिलाओ तब जाकर कुछ बताऊ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें