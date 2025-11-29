थाने में शिकायत लेकर पहुंचा 80 वर्षीय बुजुर्ग, इंस्पेक्टर को देख रो उठा; बोला- दो दिन से भूखा हूं खाना खिला दो
संवाद सूत्र जागरण, बुग्गावाला : करीब 80 साल का बुजुर्ग थाने पहुंचा और प्रभारी निरीक्षक को देखते ही फफक उठा। रोते हुए बोला साहब भूखा है खाना मिलेगा।
खाना खाने के बाद बेटे के उत्पीड़न की पीड़ा बताई तो पुलिस सकते में आ गई। पुलिस ने परिवार की कांउस्लिंग की। जिसके बाद परिवार के लोग खुशी खुशी बुजुर्ग को लेकर चले गये।
बुग्गावाला थाना प्रभारी निरीक्षक शुक्रवार को थाना परिसर में बैठे हुए थे। कई लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे। सभी की शिकायते सुनने के बाद एक बुजुर्ग (80) वहां पर आया।
प्रभारी निरीक्षक भगवान महर ने उसने समस्या पूछी तो वह बुजुर्ग की आंखे भर आई। प्रभारी निरीक्षक ने फिर से समस्या पूछी तो बुजुर्ग ने तपाक से बोला कि दो दिन से भूखा हू मुझे खाना खिलाओ और चाय पिलाओ तब जाकर कुछ बताऊ।
यह सुनते ही प्रभारी निरीक्षक सकते में आ गये। उन्होंने पुलिसकर्मी को बुलाकर बुजुर्ग को भरपेट खाना खिलाने और चाय पिलाने के निर्देश दिये। कुछ ही देर बाद पुलिसकर्मी बुजुर्ग के लिये खाना और चाय ले आया।
प्रभारी निरीक्षक ने अपने ही सामने बुजुर्ग को खाना खिलवाया। खाना खाने के बाद बुजुर्ग के शरीर में मानों जान सी आ गई।
उसने बताया कि उसका बेटा उसका ध्यान नहीं रखता है। उसे समय से खाना नहीं मिलता। कई बार तो खाना हीं नहीं मिलता। उसने बताया कि जब वह बेटे को कुछ कहता है तो वह डांट फटकार कर चुप करा देता है।
यह सुनकर प्रभारी निरीक्षक हैरत में आ गये। उन्होंने बुजुर्ग का नाम और पता नोट किया। इसके बाद उसके स्वजन को बुलाया। पुलिस ने पूरे परिवार की काउंस्लिंग की। इसके बाद बुजुर्ग को खुशी खुशी अपने साथ ले गये।
