बुजुर्गों के लिए डाकघर ने शुरू की नई सुविधा, पोस्टमैन घर पर ही आकर बनाएंगे जीवन प्रमाणपत्र
नोएडा में डाक विभाग ने बुजुर्ग पेंशनरों के लिए घर बैठे जीवन प्रमाणपत्र बनवाने की सुविधा शुरू की है। अब पोस्टमैन घर आकर बायोमेट्रिक डिवाइस से प्रमाणपत्र बनाएंगे, जिससे चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सेवा के लिए 70 रुपये का शुल्क लगेगा और प्रमाणपत्र ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा, जिससे हजारों पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
जागरण संवाददाता नोएडा। डाक विभाग ने बुजुर्ग पेंशनरों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब नोएडा में पोस्टमैन घर पहुंचकर उनके जीवन प्रमाणपत्र तैयार करेंगे।
यह कदम विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है या कोषागार और बैंकों के चक्कर नहीं लगा पाते। पहले पेंशनरों को हर वर्ष नवंबर माह में जिला कोषागार में अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा करने के लिए लंबी कतारों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस नई सुविधा के बाद उन्हें घर बैठे ही यह सेवा उपलब्ध हो सकेगी।
मुख्य डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार के अनुसार पेंशनर को बस अपने नजदीकी डाकघर से संपर्क कर आवेदन करना होगा, जिसके बाद निर्धारित तिथि पर पोस्टमैन उनके घर पहुंचेगा और बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से आधार सत्यापन तथा अंगूठा प्रमाणीकरण करके प्रमाणपत्र तैयार कर देगा।
इसके लिए मात्र 70 रुपये का मामूली शुल्क लिया जाएगा, जबकि प्रमाण पत्र तैयार होते ही उसका संदेश पेंशनर के मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगा, साथ ही पेंशनर यदि चाहें तो jeevanpramaan.gov.in पोर्टल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
इस सेवा का लाभ नोएडा के हजारों पेंशनरों को मिलेगा, जिनमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या भी काफी है। यह सुविधा उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य समस्याओं और दूरी की वजह से वे समय पर कोषागार नहीं पहुंच पाते थे।
