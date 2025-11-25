बुजुर्गों के लिए डाकघर ने शुरू की नई सुविधा, पोस्टमैन घर पर ही आकर बनाएंगे जीवन प्रमाणपत्र

जागरण संवाददाता नोएडा। डाक विभाग ने बुजुर्ग पेंशनरों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब नोएडा में पोस्टमैन घर पहुंचकर उनके जीवन प्रमाणपत्र तैयार करेंगे। यह कदम विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है या कोषागार और बैंकों के चक्कर नहीं लगा पाते। पहले पेंशनरों को हर वर्ष नवंबर माह में जिला कोषागार में अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा करने के लिए लंबी कतारों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस नई सुविधा के बाद उन्हें घर बैठे ही यह सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार के अनुसार पेंशनर को बस अपने नजदीकी डाकघर से संपर्क कर आवेदन करना होगा, जिसके बाद निर्धारित तिथि पर पोस्टमैन उनके घर पहुंचेगा और बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से आधार सत्यापन तथा अंगूठा प्रमाणीकरण करके प्रमाणपत्र तैयार कर देगा।

इसके लिए मात्र 70 रुपये का मामूली शुल्क लिया जाएगा, जबकि प्रमाण पत्र तैयार होते ही उसका संदेश पेंशनर के मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगा, साथ ही पेंशनर यदि चाहें तो jeevanpramaan.gov.in पोर्टल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।