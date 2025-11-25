Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, चोरी की 16 बाइकों के साथ छह आरोपी गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:55 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीटा दो कोतवाली पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चोरी करने वाले इस गिरोह को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 16 बाइकें बरामद की हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं, पुलिस आगे की जांच कर रही है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बीटा दो कोतवाली पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के छह आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की 16 बाइक बरामद की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपितों की पहचान गिरोह के सरगना राहुल निवासी घोडी बछेडी थाना दादरी, रोहित निवासी घोडी वछेडा, सुमित निवासी सोठा थाना बाबली जिला सामली, संदेश निवासी ग्राम वाडा कलेना थाना खुर्जा जिला बुलंदशहर, सचिन और अर्जुन निवासी ग्राम जहारी थाना खैर जिला अलीगढ़ के रूप में हुई है।

    यह भी पढ़ें- Noida News: बकाया बिल पर हिमालया प्राइड की आठ घंटे गुल रही बिजली, बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग

    पुलिस ने सेक्टर चाई-4 के पास जंगल की झाड़ियों के पास से चोरी की फर्जी नंबर प्लेट लगी 16 बाइक बरामद की हैं। एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

     