ग्रेटर नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, चोरी की 16 बाइकों के साथ छह आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बीटा दो कोतवाली पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के छह आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की 16 बाइक बरामद की हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें