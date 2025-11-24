Delhi MCD Bypolls: एमसीडी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे 14 हजार से ज्यादा बुजुर्ग मतदाता, घर से ही डाल रहे वोट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi MCD Bypolls दिल्ली में एमसीडी के वार्डों के उपचुनाव के लिए बुजुर्गों का घर से मतदान शुरू हो गया है। उन्हें घर जाकर निर्वाचन कर्मी मतदान करा रहे हैं।

बता दें कि कुल 12 वार्ड के लिए हो रहे मतदान में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 14,471 मतदाता हैं। जिनके लिए यह सुविधा दी गई है। वैसे, मतदान 30 नवंबर को है।

उपचुनाव वाली 12 सीटों में से भाजपा के पास पूर्व में नौ सीटें और केवल तीन सीटें आप के पास थी। उपचुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा। पार्टी नेताओं ने कहा कि पहले, दिल्ली में प्रचंड बहुमत से रेखा गुप्ता की सरकार बनने और अब बिहार से सुनामी जैसे चुनावी परिणाम ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ा दिया है।