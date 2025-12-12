देहरादून की जया और मानसी ने नौकरी छोड़ शुरू किया टेपेस्ट्री स्टार्टअप, Gen-Z को भा रहे अनोखे डिजाइन

जया की नौकरी लुधियाना और मानसी की जयपुर की एक प्रतिष्ठित टेक्सटाइल कंपनी में लगी। दोनों ने दो वर्षों तक उद्योग की प्रक्रिया और पेशेवर अनुभव को करीब से समझा, परंतु मन में कहीं न कहीं अपना कुछ बड़ा करने का सपना पलता रहा।

जया और मानसी ने वर्ष 2023 में ओएनजीसी पालिटेक्निक से टेक्सटाइल डिजाइनिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा करने के बाद दोनों की कैंपस प्लेसमेंट हुई।

हरिद्वार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हैंडी क्राफ्ट प्रदर्शनी में जया गोस्वामी और मानसी ने टेपेस्ट्री कला की प्रदर्शनी लगाई है। जिसको खूब सराहना मिल रही है।

इसका मन दोनों सहेलियों ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही बना दिया था। खास बात यह कि ये टेपेस्ट्री कला को जेन-जी के विजन के अनुरूप उकेर रही हैं।

शैलेंद्र गोदियाल, जागरण हरिद्वार : देहरादून की दो प्रतिभाशाली युवतियां जया गोस्वामी (सेवाकलां) और मानसी (बड़ावाला) ने बीते पांच महीने पहले नौकरी छोड़कर अपना टेपेस्ट्री कला का खास स्टार्टअप शुरू किया है।

दोनों युवतियों ने तय किया कि वे अपनी क्षमता को नौकरी की सीमाओं में नहीं समेटेंगी। जया और मानसी ने साहस दिखाया, नौकरी को अलविदा कहा और अपने सपनों के ट्राव नाम से स्टार्टअप की नींव रखी।

इसमें टेपेस्ट्री और वाल-डेकोर आधारित ब्रांड, जो कम कीमत में उत्कृष्ट, सौम्य और सौंदर्य वाले डिजाइन हैं।

मानसी ने बताया कि यह टेपेस्ट्री कला वर्षों से विदेशों में लोकप्रिय रही है और काफी महंगी होती है। जहां एक छोटी टेपेस्ट्री की कीमत डेढ़ से दो लाख रुपये तक होती है।

लेकिन उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिक सौंदर्यशास्त्र को जोड़कर खादी कपड़े पर हैंड-पेंटेड, हैंड बुनाई, धुलने योग्य, साफ्ट-कलर बेस्ड, टिकाऊ और सस्ती टेपेस्ट्री बनाना शुरू किया है। इनके रंग न कठोर होते हैं, न उतरते हैं।

हर डिजाइन में आधुनिकता और आध्यात्मिकता को जोड़ने का प्रयास किया है। जया गोस्वामी ने बताया कि आज की पीढ़ी विशेषकर जेन-जी अपने बेडरूम और घरों में एस्थेटिक, स्पिरिचुअल और पर्सनल कनेक्शन वाले डेकोर पसंद करती है।

इसी सोच के अनुरूप उन्होंने कई अनोखे थीम विकसित किए हैं। इनमें से एक है राशि आधारित टेपेस्ट्री, जिसमें राशि चक्र के प्रतीक, तारों की स्थिति और स्पिरिचुअल एनर्जी को सुरक्षित करने वाले कलाकृति सम्मिलित हैं।

ध्यान, ऊर्जा संतुलन, और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित श्रृंखला भी खास लोकप्रिय हो रही है। कई लोग उनके डिजाइनों को इतना पसंद कर चुके हैं कि वे इन्हें अपने कपड़ों पर भी उतरवाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं।

जया और मानसी का कहना है कि नौकरी में कमाई तो होती है, परंतु अपनी असली क्षमता का पता नहीं चलता। हमने सोचा अगर प्रयास किए बिना ही रुक गए, तो आगे चलकर पछतावा जरूर होगा।

ब्रांड को आनलाइन मार्केट से जोड़ने की तैयारी

हरिद्वार : जया व मानसी ने बताया घर-परिवार का सहयोग, शिक्षकों की प्रेरणा और प्रदर्शनी में मिला अद्भुत समर्थन इनके आत्मविश्वास को और मजबूत कर रहा है।

देहरादून ‘विरासत’ प्रदर्शनी और हरिद्वार में चल रही नेशनल हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी दोनों जगह इनकी टेपेस्ट्री को लोगों ने बेहद सराहा।

देहरादून प्रदर्शनी में तो इनका पूरा स्टाक सेल आउट हुआ। अब दोनों अपना ब्रांड आनलाइन मार्केट से जोड़ने की तैयारी में हैं, ताकि यह कला हर घर तक पहुंच सके।

विदेशों में हैं काफी चलन

जया गोस्वामी ने बताया कि आधुनिक कला और शिल्प का लोकप्रिय माध्यम टेपेस्ट्री कला धागों को आपस में बुनकर और पेटिंग कर बनाए जाने वाले सजावटी कपड़े या कला का एक रूप है।

जिससे चित्र या खास डिजाइन बनते हैं, जो दीवार पर टांगने और फर्नीचर कवर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। पहले इसका उपयोग महलों में होता था, वर्तमान विदेशों में बहुत अधिक चलन है।

