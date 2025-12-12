उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को रफ्तार दे रहे सात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश स्थापित सात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश की स्टार्टअप क्रांति को नई रफ्तार दे रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को उच्च तकनीक, शोध सुविधाएं और बेहतर नेटवर्किंग देकर उन्हें वैश्विक स्तर की उद्यमिता के लिए तैयार करना है।

थीम आधारित इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लाकचेन, मेडटेक, टेलीकाम, ड्रोन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और आटोमोटिव टेक्नोलाजी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित किया है। यहां चयनित प्रोडक्ट आधारित स्टार्टअप को उच्च स्तरीय लैब, को-वर्किंग स्पेस, प्रोडक्ट टेस्टिंग, रिसर्च सपोर्ट और विशेषज्ञ मेंटरशिप उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि कोई भी प्रतिभा संसाधनों की कमी से पीछे न रह जाए।

आईटी एवं स्टार्टअप सेक्टर के कंसलटेंट सुनील गुप्ता के अनुसार इन केंद्रों का प्रभाव तकनीकी क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य, कृषि,। शिक्षा और स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी तेजी से दिख रहा है। प्रदेश में सात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गौतमबुद्धनगर में ब्लाकचेन टेक्नोलाजी, एआइ एंड इनोवेशन ड्रिवेन एंटरप्रेन्योरशिप, लखनऊ में मेडटेक, कानपुर नगर में टेलीकाम (5जी/ 6जी), ड्रोन/यूएवी टेक्नोलाजी, सहारनपुर में टेलीकाम (5जी/ 6जी), गाजियाबाद में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हैं।