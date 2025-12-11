फूड और स्टार्टअप कारिडोर से कानपुर को नई पहचान, एमएसएमई पार्क का काम अंतिम चरण में

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर (करीब 83 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य रखकर उद्योगों से जुड़ी नीतियां बनाई जा रही हैं। एमएसएमई इकाइयों को स्थापित करने के साथ ही नई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हालांकि, उद्योगों के बुनियादी ढांचे के विकास, निवेशकों की समस्याओं, स्वीकृतियों के सरलीकरण से लेकर पर्यावरण मानकों एवं प्रदूषण नियंत्रण तक की चुनौतियां भी सामने हैं। इसको लेकर बुधवार को दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में कानपुर मंडल के विभिन्न जिलों से लोगों ने उद्योग निदेशक उप्र एवं कानपुर के मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन से सवाल पूछे। इन पर मंडलायुक्त ने पारदर्शी एवं समाधानपरक जवाब दिए। प्रस्तुत हैं कुछ अंश...