धर्म का धर्मनगरी से नाता: नौकरी और मां को ढूंढते हुए हरिद्वार पहुंचे थे धर्मेंद्र

मेहताब आलम, जागरण हरिद्वार: लगभग 50 साल तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र देओल की 75 हिट फिल्मों की फहरिस्त में शामिल दो फिल्म हरिद्वार से जुड़ी हैं। वर्ष 1964 में बनी गंगा की लहरें और साल 1982 में रिलीज हुई मैं इंतकाम लूंगा फिल्म की 90 प्रतिशत से ज्यादा शूटिंग हरिद्वार में हुई। एक फिल्म में धर्मेंद्र नौकरी की तलाश में हरिद्वार आते हैं तो दूसरी में वह अपनी मां को ढूंढते हुए यहां आते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धर्मेंद्र के साथ-साथ हरफनमौला गायक व अभिनेता किशोर कुमार पर कई गीत व दृश्य हरकी पैड़ी, डामकोठी आदि जगहों पर फिल्माए गए। जिनमें एसपी बाला सुब्रमण्यम का गाया गीत मां तू मुझसे प्यार न कर, आज भी भावुक कर देता है। इन दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र अपने बेजोड़ अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी।

खास बात यह है कि दिवंगत कारोबारी मदन मोहन सहगल सहित हरिद्वार के कई लोकल कलाकारों व बाबाओं ने धर्मेंद्र के साथ इन फिल्मों में सहयोगी के तौर पर काम किया है। सोमवार को धर्मेंद्र के निधन की खबर से धर्मनगरी में उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। पुरानी फिल्मों के शौकीनों के जहन में धर्मेंद्र की दोनों फिल्मों की शूटिंग की याद भी ताजा हो गई।

हरिद्वार में दो महीने तक हुई थी शूटिंग 1964 में गायक किशोर कुमार ने फिल्म गंगा की लहरें फिल्म का निर्माण किया था। जिसमें धर्मेंद्र और खुद किशोर कुमार प्रमुख भूमिकाओं में थे। मुंबई से पहुंची एक टीम ने पूरे दो महीने तक हरिद्वार में रहकर इस फिल्म की शूटिंग की।

अभिनेता धर्मेंद्र और किशोर कुमार बीच-बीच में हरिद्वार आकर अभिनय करते रहे। उस दौरान धर्मेंद्र ने लंबा समय हरिद्वार में बिताया। शूटिंग से पहले और बाद में उन्हें गंगा किनारे बैठना पसंद था। हरिद्वार के जाने-माने फिल्म समीक्षक कुमार दुष्यंत बताते हैं कि फिल्म में कई लोकल कलाकारों ने अभिनय किया था।

भाजपा नेता व पेट्रोल पंप कारोबारी पंकज सहगल व संजय सहगल के पिता मदन मोहन सहगल ने धर्मेंद्र के मित्र का किरदार निभाया। जो फिल्म में धर्मेंद्र की नौकरी लगवाने में मदद करते हैं। इसी तरह, मैं इंतकाम लूंगा फिल्म में धर्मेंद्र अपनी मां को खोजते हुए हरिद्वार आते हैं। हरकी पैड़ी, ललतारौ पुल, भोला गिरी रोड पर मां-बेटे पर गीत फिल्माया गया है।