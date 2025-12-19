Roorkee: भगवानपुर क्षेत्र में कोहरा बन रहा काल, सड़क हादसों में दो युवकों की हुई मौत

संवाद सूत्र जागरण, भगवानपुर: भगवानपुर क्षेत्र में कोहरे की वजह से अलग अलग जगहों पर सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। एक हादसा झबरेड़ा-इकबालपुर मार्ग पर हुआ। जब बुलेट सवार को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जबकि दूसरा हादसा धीरमाजरा गांव के पास हुआ। जब युवकों की बाइक कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। एक मृतक के स्वजन बिना पोस्टमार्टम कराये शव को अपने साथ लेकर चले गये।

पुलिस के मुताबिक, खेड़ा मुगल, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश निवासी विजय कुमार (26 वर्ष) गुरुवार को भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर निवासी रिश्तेदारी में आया था। देर रात को वह बुलेट से वापस जा रहा था। जैसे ही वह पुहाना से आगे इकबालपुर-झबरेड़ा मार्ग पर पहुंचा तो उस समय वहां कोहरा लगा हुआ था।

कोहरे में एक अज्ञात वाहन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार विजय कुमार सड़क पर गिरकर घायल हो गया। वहां से जा रहे कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। भगवानपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को सिविल अस्पताल भिजवाया। सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर इसकी सूचना मृतक के स्वजन को दी।

वहीं दूसरा हादसा धीरमाजरा गांव में गुरुवार की देर रात हुआ। बताया गया कि धीरमाजरा गांव निवासी रवि कुमार (22) और उसका दोस्त सुपर (23) किसी काम से बाइक पर भगवानपुर आये थे। देर रात को वह बाइक से गांव जा रहे थे। कोहरे की वजह से अचानक ही इनकी बाइक गांव में ही अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई।