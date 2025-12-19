Roorkee: भगवानपुर क्षेत्र में कोहरा बन रहा काल, सड़क हादसों में दो युवकों की हुई मौत
भगवानपुर क्षेत्र में कोहरे के कारण अलग-अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं में दो युवकों की जान चली गई। एक घटना झबरेड़ा-इकबालपुर मार्ग पर हुई, जहां एक अज्ञ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण, भगवानपुर: भगवानपुर क्षेत्र में कोहरे की वजह से अलग अलग जगहों पर सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। एक हादसा झबरेड़ा-इकबालपुर मार्ग पर हुआ।
जब बुलेट सवार को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जबकि दूसरा हादसा धीरमाजरा गांव के पास हुआ। जब युवकों की बाइक कोहरे की वजह से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। एक मृतक के स्वजन बिना पोस्टमार्टम कराये शव को अपने साथ लेकर चले गये।
पुलिस के मुताबिक, खेड़ा मुगल, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश निवासी विजय कुमार (26 वर्ष) गुरुवार को भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर निवासी रिश्तेदारी में आया था। देर रात को वह बुलेट से वापस जा रहा था। जैसे ही वह पुहाना से आगे इकबालपुर-झबरेड़ा मार्ग पर पहुंचा तो उस समय वहां कोहरा लगा हुआ था।
कोहरे में एक अज्ञात वाहन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार विजय कुमार सड़क पर गिरकर घायल हो गया। वहां से जा रहे कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। भगवानपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को सिविल अस्पताल भिजवाया। सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर इसकी सूचना मृतक के स्वजन को दी।
वहीं दूसरा हादसा धीरमाजरा गांव में गुरुवार की देर रात हुआ। बताया गया कि धीरमाजरा गांव निवासी रवि कुमार (22) और उसका दोस्त सुपर (23) किसी काम से बाइक पर भगवानपुर आये थे। देर रात को वह बाइक से गांव जा रहे थे। कोहरे की वजह से अचानक ही इनकी बाइक गांव में ही अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई।
हादसे में रवि कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि उसका दोस्त सुपर को मामूली चोट लगी। हादसे के बाद घायल रवि कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के स्वजन बिना पोस्टमार्टम के ही शव को अपने साथ ले गये।
भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि इकबालपुर-झबरेड़ा मार्ग पर हुए हादसे के मामले में वाहन को चिह्नित किया जा रहा है। तहरीर मिलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
यह भी पढ़ें- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत, ऑटो का पिछला गेट खुलने से हुआ हादसा
यह भी पढ़ें- प्रयागराज के शास्त्री पुल पर दर्दनाक हादसा, डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, एक 700 मीटर तक फंसकर घिसटता रहा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।