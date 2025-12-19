प्रयागराज के शास्त्री पुल पर दर्दनाक हादसा, डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, एक 700 मीटर तक फंसकर घिसटता रहा
प्रयागराज के शास्त्री पुल पर एक दर्दनाक हादसे में, डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। एक युवक 700 मीटर तक घिसटता रहा। दुर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शास्त्री पुल पर गुरुवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। डंपर की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई। एक युवक तो डंपर में फंसकर करीब 700 मीटर तक घिसटते हुए चला गया था। चालक डंपर छोड़कर भाग निकला। दुर्घटना के चलते प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई। खबर पाकर झूंसी, दारागंज पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लिए भिजवाने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया, तब जाकर करीब दो घंटे बाद यातायात सुचारू हो सका था।
एक युवक डंपर के पहिये के नीचे आया दूसरा फंस गया
अलोपीबाग की तरफ से झूंसी की ओर जाने के लिए बाइक सवार दो युवक गुरुवार रात निकले। अभी वह शास्त्री पुल के बीच में पहुंचे थे कि पीछे से तीव्र गति से आए डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। बाइक समेत दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। एक पहिये के नीचे आ गया, जबकि दूसरा डंपर के पिछले हिस्से में फंस गया।
झूंसी ढाल के पास वाहन खड़ा कर चालक फरार
पहिये के नीचे आए युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डंपर में फंसा युवक करीब 700 मीटर तक घिसटता चला गया। डंपर चालक ने साइड शीशे से देखा तो वह झूंसी ढाल के पास वाहन खड़ा कर भाग निकला। राहगीर मौके पर पहुंचे तो युवक की मौत हो चुकी थी। उसका शव क्षत-विक्षत हो चुका था।
एक युवक की रात में दूसरे की सुबह हुई पहचान
दुर्घटना के कारण पुल पर प्रयागराज-वाराणसी लेन पर वाहन जहां-तहां खड़े हो गए। झूंसी और दारागंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। डंपर में फंसे युवक के शव को किसी प्रकार निकाला गया। उसकी जेब की तलाशी ली गई तो आधार कार्ड मिला, जिसमें 35 वर्षीय विशाल मिश्रा निवासी मोरी थाना दारागंज लिखा था। जबकि दूसरे मृतक के कपड़े की तलाशी लेने पर ऐसा कोई कागजात नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके।
झूंसी थाना प्रभारी बोले- दोनों युवक दोस्त थे
दोनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। शुक्रवार सुबह दूसरे मृतक की पहचान अंकुर खरे निवासी झूंसी के रूप में हुई। थाना प्रभारी झूंसी महेश मिश्र का कहना है कि दोनों मृतकों की पहचान हो गई है। दोनों दोस्त थे।
बाइक के उड़ गए थे परखचे
शास्त्री पुल पर हुआ हादसा कितना भीषण था, उसका अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है कि बाइक के परखचे उड़ गए थे। राहगीरों ने पुलिस को बताया कि जोरदार टक्कर के बाद बाइक डंपर के नीचे आ गई थी, जिस कारण बाइक के पुर्जें-पुर्जें अलग हो गए।
