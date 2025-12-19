UPPSC LT Grade Exam 2025 : नकल व फर्जीवाड़े पर यूपीपीएससी की बड़ी कार्रवाई, एलटी ग्रेड के 4 अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंधित

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UPPSC LT Grade Exam 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (एलटी ग्रेड) परीक्षा–2025 में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों पर बड़ी कार्रवाई की है।

स्थायी रूप से प्रतिबंधित (डिबार) कर दिया है UPPSC LT Grade Exam 2025 आयोग ने नकल, फर्जी अभ्यर्थन, मोबाइल फोन के प्रयोग और दस्तावेजों में गड़बड़ी जैसे मामलों में संलिप्त चार अभ्यर्थियों को संबंधित परीक्षा से बाहर तो किया ही है, साथ ही आयोग द्वारा आयोजित भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने पर स्थायी रूप से प्रतिबंधित (डिबार) कर दिया है।

ऐसे अपराधों में क्या है प्रविधान? UPPSC LT Grade Exam 2025 लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय के अनुसार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम–2024 के तहत नकल, प्रतिरूपण, निषिद्ध सामग्री का प्रयोग अथवा परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करना संज्ञेय अपराध है। ऐसे अपराधों में एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रविधान है।

इन परीक्षा केंद्रों से पकड़े गए थे UPPSC LT Grade Exam 2025 छह और सात दिसंबर को आयोजित हुई एलटी ग्रेड परीक्षा के दौरान चार गंभीर मामले सामने आए। कानपुर के कैलाशनाथ बालिका इंटर कालेज केंद्र पर हिंदी विषय की परीक्षा में वास्तविक अभ्यर्थी संतोष कुमार के स्थान पर दूसरा व्यक्ति अमर राज सोनकर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। इसी प्रकार कानपुर के ही खालसा गर्ल्स कालेज में सात दिसंबर को विज्ञान विषय की परीक्षा में एक महिला अभ्यर्थी ऋतु श्रीवास्तव के पास से एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद हुआ।

यहां भी दर्ज कराई गई प्राथमिकी UPPSC LT Grade Exam 2025 इसके अलावा प्रयागराज के ईश्वर शरण इंटर कालेज में संस्कृत विषय की परीक्षा दे रही महिला अभ्यर्थी रसना के आधार कार्ड और प्रस्तुत दस्तावेजों में नाम व पिता के नाम में अंतर पाया गया, जिसे प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दूसरे मामले में प्रयाग महिला विद्यापीठ केंद्र प्रयागराज पर छह दिसंबर को गणित विषय की परीक्षा में वास्तविक अभ्यर्थी प्रवेश कुमार के स्थान पर बिहार के सहरसा निवासी दिलीप कुमार को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया, जिस पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।