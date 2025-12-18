कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 19 दिसंबर को भी सुनवाई, आरोपितों ने कोर्ट से क्या की है मांग?

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी मामले में गिरफ्तारी पर रोक के लिए दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार 19 दिसंबर को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ के समक्ष बस्ती की खुशबू गोयल सहित अन्य कई जिलों के आरोपियों की याचिकाओं पर चल रही सुनवाई में गुरुवार को सरकार की तरफ से बहस पूरी कर ली गई।

प्रयागराज समेत कई जिले में अब तक 128 प्राथमिकी दर्ज कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी के खिलाफ पुलिस राज्य स्तर पर वृहद अभियान चला रही है। गाजियाबाद, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर सहित कई जिलों में अब तक लगभग 128 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए दर्जनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी बीते सप्ताह शुक्रवार को खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर नियत कर दी थी। गुरुवार को भी सुनवाई जारी रही। दिन भर निर्णय को लेकर उत्सकुता रही। राज्य सरकार की तरफ से बहस पूरी कर ली गई है।