    Prayagraj Weather : छाया घना कोहरा, बढ़ी गलन, सुबह से अभी तक नहीं निकली धूप, IMD का क्या है आगामी दिनों का पूर्वानुमान?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:09 PM (IST)

    Prayagraj Weather प्रयागराज में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दृश्यता कम होने के कारण रोजमर्रा के कार्यों में परेशानी हो ...और पढ़ें

    Prayagraj Weather प्रयागराज में गुरुवार की सुबह वातावरण में छाये घने कोहरे व गलत की वजह से स्कूली बच्चों को परेशानी हुई। जागरया 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather संगम नगरी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पिछले चार दिनों से छाया हल्का कोहरा शुक्रवार को अचानक घना हो गया, जिससे सुबह से ही शहर धुंध की मोटी चादर में लिपटा नजर आया। कोहरे की सघनता बढ़ने के साथ ही सर्दी का असर भी तेज हो गया।

    न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी  

    Prayagraj Weather हालात ऐसे रहे कि सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही और लोगों को रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल-कालेज जाने वाले विद्यार्थियों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 10.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन दिनभर गलन ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया।

    नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन 

    Prayagraj Weather दोपहर में निकलने वाली धूप लोगों को राहत देती है लेकिन शुक्रवार को सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हो सके। दोपहर बीत जाने के बावजूद आसमान में धुंध छाई रही, जिससे ठंड का अहसास और गहरा हो गया। मौसम में आए इस बदलाव का सीधा असर अधिकतम तापमान पर भी पड़ेगा। है।

    तापमान पर डालें एक नजर 

    Prayagraj Weather बुधवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था, वहीं गुरुवार को इसमें तेज गिरावट आने की संभावना जताई गई है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिमट सकता है। दिन के तापमान में गिरावट और नमी भरी ठंडी हवा ने गलन को और बढ़ा दिया है।

    शहर की रफ्तार पर भी दिखा असर  

    Prayagraj Weather घने कोहरे का असर शहर की रफ्तार पर भी दिखाई दिया। सुबह के समय सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। खासकर हाईवे और खुले इलाकों में दृश्यता कम होने के कारण लोग अतिरिक्त सतर्कता बरतते दिखे।

    आगामी दिनों में कोहरा और बढ़ सकता है  

    मौसम विभाग के अनुसार कोहरे का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में कोहरा लगातार बना रह सकता है। शुक्रवार से ठंड का प्रभाव और तेज होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि न्यूनतम तापमान गिरकर सात डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में सुबह-शाम ठंड और गलन और अधिक बढ़ेगी। कुल मिलाकर प्रयागराज में सर्दी अब अपने तेवर दिखाने लगी है। कोहरे और गिरते तापमान के इस दौर ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में ठिठुरन और बढ़ने वाली है।

