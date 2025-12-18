Indian Railway News : दिल्ली से प्रयागराज जंक्शन आने वाली ट्रेनें कोहरे से घंटों लेट, Train की स्थिति जानकर ही घर से निकलें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indian Railways Running Status सर्दी की दस्तक के साथ ही उत्तर भारत में घने कोहरे ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर कोहरे की मोटी चादर ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। नतीजतन, प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचने वाली ज्यादातर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे पीछे चल रही हैं। यात्री प्लेटफार्म पर ठिठुरती ठंड में घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं, जबकि कुछ तो अपनी आगे की यात्रा की चिंता में डूबे नजर आ रहे हैं।

कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी से लोको पायलट की परेशानी Indian Railways Running Status कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी ने लोको पायलटों को सिग्नल देखने में भारी दिक्कत पैदा की है, जिससे ट्रेनें रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, टुंडला-कानपुर-प्रयागराज-डीडीयू सेक्शन में कोहरा सबसे घना है, जो पूरे मार्ग को प्रभावित कर रहा है। इससे न केवल सामान्य ट्रेनें, बल्कि वीआईपी और प्रीमियम ट्रेनें भी देरी की चपेट में आ गई हैं।

राजधानी एक्सप्रेस छह घंटे देरी से पहुंची जंक्शन Indian Railways Running Status उदाहरण के तौर पर, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो रात 12 बजे प्रयागराज पहुंचनी थी, छह घंटे की देरी से सुबह छह बजे जंक्शन पर आई। प्रयागराज एक्सप्रेस सुबह सात बजे की जगह चार घंटे लेट होकर 11 बजे पहुंची। हमसफर एक्सप्रेस भी साढ़े चार घंटे देरी से 11 बजे आई। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, रीवा सुपरफास्ट, शिवगंगा एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें तीन से छह घंटे तक विलंबित रहीं। रीवा सुपरफास्ट तो सुबह 6:10 की जगह 10:13 पर पहुंची।

दिल्ली आने-जाने वाली 80 से अधिक ट्रेनें प्रभावित Indian Railways Running Status यह स्थिति केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है। पूरे उत्तर भारत में कोहरे ने रेल यातायात को अस्त-व्यस्त कर दिया है। दिल्ली आने-जाने वाली 80 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हैं, जबकि कुछ मार्गों पर ट्रेनें दस घंटे तक लेट हो रही हैं। रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर स्पीड पर ब्रेक लगाई है, जिससे देरी की चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। यात्रियों का कहना है कि ठंड में प्लेटफार्म पर इंतजार करना बेहद कष्टदायक है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।