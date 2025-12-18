Language
    Indian Railway News : दिल्ली से प्रयागराज जंक्शन आने वाली ट्रेनें कोहरे से घंटों लेट, Train की स्थिति जानकर ही घर से निकलें

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    Indian railways news दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर कोहरे के कारण ट्रेनों की गति धीमी हो गई है, जिससे प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनें घंटों लेट हैं। राजधानी ए ...और पढ़ें

    New Delhi-Prayagraj Train Running Status कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन पर लेट पहुंच रही हैं। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Indian Railways Running Status सर्दी की दस्तक के साथ ही उत्तर भारत में घने कोहरे ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर कोहरे की मोटी चादर ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। नतीजतन, प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचने वाली ज्यादातर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे पीछे चल रही हैं। यात्री प्लेटफार्म पर ठिठुरती ठंड में घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं, जबकि कुछ तो अपनी आगे की यात्रा की चिंता में डूबे नजर आ रहे हैं।

    कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी से लोको पायलट की परेशानी 

    Indian Railways Running Status कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी ने लोको पायलटों को सिग्नल देखने में भारी दिक्कत पैदा की है, जिससे ट्रेनें रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, टुंडला-कानपुर-प्रयागराज-डीडीयू सेक्शन में कोहरा सबसे घना है, जो पूरे मार्ग को प्रभावित कर रहा है। इससे न केवल सामान्य ट्रेनें, बल्कि वीआईपी और प्रीमियम ट्रेनें भी देरी की चपेट में आ गई हैं।

    राजधानी एक्सप्रेस छह घंटे देरी से पहुंची जंक्शन 

    Indian Railways Running Status उदाहरण के तौर पर, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो रात 12 बजे प्रयागराज पहुंचनी थी, छह घंटे की देरी से सुबह छह बजे जंक्शन पर आई। प्रयागराज एक्सप्रेस सुबह सात बजे की जगह चार घंटे लेट होकर 11 बजे पहुंची। हमसफर एक्सप्रेस भी साढ़े चार घंटे देरी से 11 बजे आई। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, रीवा सुपरफास्ट, शिवगंगा एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें तीन से छह घंटे तक विलंबित रहीं। रीवा सुपरफास्ट तो सुबह 6:10 की जगह 10:13 पर पहुंची।

    दिल्ली आने-जाने वाली 80 से अधिक ट्रेनें प्रभावित

    Indian Railways Running Status यह स्थिति केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है। पूरे उत्तर भारत में कोहरे ने रेल यातायात को अस्त-व्यस्त कर दिया है। दिल्ली आने-जाने वाली 80 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हैं, जबकि कुछ मार्गों पर ट्रेनें दस घंटे तक लेट हो रही हैं। रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर स्पीड पर ब्रेक लगाई है, जिससे देरी की चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। यात्रियों का कहना है कि ठंड में प्लेटफार्म पर इंतजार करना बेहद कष्टदायक है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।

    एनटीईएस एप या रेलवे हेल्पलाइन से जरूर चेक करें 

    Indian Railways Running Status रेलवे ने पहले से ही सर्दियों में कोहरे की आशंका को देखते हुए कई ट्रेनें रद कर दी हैं, लेकिन चल रही ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कोहरा और घना होगा, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। यात्रियों से अपील है कि वे ट्रेन की स्थिति एनटीईएस एप या रेलवे हेल्पलाइन से जरूर चेक करें। कोहरे का यह वार्षिक कहर रेल यात्रियों के लिए हर साल की तरह चुनौती बना हुआ है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। उम्मीद है कि मौसम साफ होने पर रेलें फिर समय से पटरी पर दौड़ेंगी।