शीतलहर के कारण प्रयागराज में 1 से 12वीं तक के विद्यालयों का समय बदला, सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा यह नियम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मौसम में अचानक परिवर्तन आने से शीतलहर चलने लगी। इससे ठंड अपेक्षा से अधिक बढ़ गई। गुरुवार को दिनभर सूर्य का दर्शन नहीं हुआ। हाड़ कंपाने वाली ठंड में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सुबह स्कूल के लिए निकले बच्चों का ठंड से बुरा हाल था।

विद्यालयों का समय सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन समय में बदलाव कर दिया है। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में पढ़ाई सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अधिकारियों ने पत्र जारी कर दिया है।