यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र की अंतिम सूची जारी, बाराबंकी में 110 केंद्रों पर होगा एग्जाम
बाराबंकी में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी है। जिले में 110 केंद्रों पर परीक्षा होगी। अनंतिम सूची पर 6 ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बाराबंकी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। 110 केंद्रों पर जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी।
अनंतिम सूची पर आनलाइन 68 आपत्तियां मिली हैं, जिन्हेंं तहसील स्तरीय टीम ने जांच कर निस्तारित किया। अनुमोदन के बाद समस्त आपत्तियां प्रयागराज बोर्ड को भेजी गईं। जिले में इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में 76 हजार 316 विद्यार्थी शामिल होंगे।
अनंतिम सूची में 111 परीक्षा केंद्रों को शामिल किया गया था, पिछले वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में 106 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस बार चार परीक्षा केंद्र अतिरिक्त बनाए गए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी का कहना है कि 68 आपत्तियां आईं थीं, निस्तारण तहसील स्तरीय गठित समिति ने पुन: जांच कर रिपोर्ट बोर्ड को भेजी गई है। इसके बाद अब अंतिम सूची प्रयागराज बोर्ड से जारी हुई है। अगर किसी स्कूल संचालनकर्ता को समस्या है, तो स्कूल की लाग इन से यूपीएमएसपी (उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद) पोर्टल पर आनलाइन समस्या दर्ज करा सकता है। समस्या का समाधान कराया जाएगा।
इन स्कूलों ने दर्ज कराई आपत्तियां
अनंतिम सूची में शामिल बोर्ड राजकीय हाईस्कूल रामपुर जहांगीराबाद, छेदा, पूरेडलई, रसूलपुर हाउस व प्रधानाचार्यों ने आपत्ति दर्ज कराई है।
यह बनाए गए अंतिम सूची में केंद्र
प्रमुख रूप से राजकीय इंटर कालेज नगर, बालिका इंटर कालेज नगर, अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामियां इंटर कालेज, सिटी इंटर कालेज, नेशनल इंटर कालेज फतेहपुर, महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल इंटर कालेज लखपेड़ाबाग, सरस्वती विद्या मंदिर नगर, रानी लक्ष्मी बाई कुरौली, श्री साईं इंटर कालेज लखपेड़ाबाग, श्री साईं इंटर कालेज जैदपुर सहित कुल 110 कालेजों को यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है।
