Allahabad HC की महत्वपूर्ण टिप्पणी, कहा- गुस्ताख ए नबी की एक सजा सर तन से जुदा नारा भारत की संप्रभुता को चुनौती

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि किसी व्यक्ति या भीड़ द्वारा लगाया गया नारा "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" कानून के अधिकार के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि यह लोगों को हथियारबंद विद्रोह के लिए उकसाता है। इसलिए, यह न केवल बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय होगा बल्कि इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है।