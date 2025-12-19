Language
    पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत, ऑटो का पिछला गेट खुलने से हुआ हादसा

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन 187 स्थित मुत्तकल्लीपुर गांव के पास दोपहर 12 बजे सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही स्वजन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पवई (आजमगढ़)। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन 187 स्थित मुत्तकल्लीपुर गांव के पास दोपहर 12 बजे सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    पवई थाना क्षेत्र के अहिलासपुर गांव निवासी 28 वर्षीय सोनी अपनी ढाई वर्षीय बच्ची सोनाक्षी के साथ मां की तेरहवीं की पूजा व दर्शन करने परिवार के सदस्यों के साथ ऑटो से दुर्वासा धाम जा रही थी। रास्ते में मुत्तकल्लीपुर गांव के पास अचानक ऑटो का पिछला गेट खुल गया, जिससे सोनाक्षी नीचे गिर गई, सोनाक्षी को पकड़ने के क्रम में सोनी भी असंतुलित हो कर गिर पड़ी।

    पीछे से आर रही तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। ऑटो में बैठे स्वजन की चीख पुकार मच गई।

    आनन-फानन में स्वजन शव को ऑटो में रखकर सोनी के ससुराल रुदौली माफी थाना मालीपुर जनपद अंबेडकर नगर लेकर चले गए। हादसे की खबर मिलते ही मायके व ससुराल वालों में शोक की लहर है। सोनी का पति साजन मुंबई में रहकर गाड़ी चलाने का कार्य करता है। मौत की सूचना मिलते ही वह घर के लिए चल दिया है।