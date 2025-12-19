पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत, ऑटो का पिछला गेट खुलने से हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, पवई (आजमगढ़)। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन 187 स्थित मुत्तकल्लीपुर गांव के पास दोपहर 12 बजे सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

पवई थाना क्षेत्र के अहिलासपुर गांव निवासी 28 वर्षीय सोनी अपनी ढाई वर्षीय बच्ची सोनाक्षी के साथ मां की तेरहवीं की पूजा व दर्शन करने परिवार के सदस्यों के साथ ऑटो से दुर्वासा धाम जा रही थी। रास्ते में मुत्तकल्लीपुर गांव के पास अचानक ऑटो का पिछला गेट खुल गया, जिससे सोनाक्षी नीचे गिर गई, सोनाक्षी को पकड़ने के क्रम में सोनी भी असंतुलित हो कर गिर पड़ी।