हरिद्वार में साइबर फ्रॉड की बड़ी घटना, सरकारी योजना के नाम पर एक साथ कई लोगों के खातों से उड़ाई रकम

संवाद सूत्र, लक्सर। साइबर ठगों ने मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में 15 से ज्यादा ग्रामीणों के खाते से डेढ़ लाख से अधिक रकम उड़ा ली। बाल विकास विभाग का कर्मचारी बनकर सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देते हुए खाते से रकम निकाल ली। पीड़ितों ने साइबर सेल और कोतवाली पुलिस से शिकायत की है।ग्राम प्रधान की ओर से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।

लक्सर ब्लॉक के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में 14 से 17 नवंबर के बीच कई ग्रामीणों के खाते से साइबर ठगों ने रुपये निकाल लिए। बताया गया कि ठगों ने स्वयं को बाल विकास विभाग का कर्मचारी बताते हुए लोगों को फोन कर उनके खाते में सरकारी योजना के 11-11 हजार रुपये आने का झांसा दिया। इसके बाद लोगों से बार कोड और ओटीपी लेकर उनके खाते से रकम निकाल ली।

ग्रामीण तसलीम के खाते से 98 हजार, राहुल, निखिल, मोहित, शहनवाज, शाहरूख सहित 15 से अधिक लोगों के खाते से 2 से 6 हजार तक की रकम निकाली गई। ग्रामीणों ने खाते से रुपये निकलने पर ग्राम प्रधान को अवगत कराया। इसके बाद ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में मुनादी कराकर लोगों को सावधान रहने को आगाह किया। ग्राम प्रधान सहदेव सिंह ने बताया कि मामले में साइबर सेल और कोतवाली पुलिस से शिकायत की गई है।