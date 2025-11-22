Language
    हरिद्वार में साइबर फ्रॉड की बड़ी घटना, सरकारी योजना के नाम पर एक साथ कई लोगों के खातों से उड़ाई रकम

    By Gaurav Tyagi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:55 PM (IST)

    हरिद्वार में साइबर ठगों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने एक योजना के नाम पर कई लोगों के खातों से पैसे उड़ा लिए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और ठगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

    बाल विकास विभाग का कर्मचारी बनकर दिया वारदात को अंजाम. Concept Photo

    संवाद सूत्र, लक्सर। साइबर ठगों ने मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में 15 से ज्यादा ग्रामीणों के खाते से डेढ़ लाख से अधिक रकम उड़ा ली। बाल विकास विभाग का कर्मचारी बनकर सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देते हुए खाते से रकम निकाल ली। पीड़ितों ने साइबर सेल और कोतवाली पुलिस से शिकायत की है।ग्राम प्रधान की ओर से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।

    लक्सर ब्लॉक के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में 14 से 17 नवंबर के बीच कई ग्रामीणों के खाते से साइबर ठगों ने रुपये निकाल लिए। बताया गया कि ठगों ने स्वयं को बाल विकास विभाग का कर्मचारी बताते हुए लोगों को फोन कर उनके खाते में सरकारी योजना के 11-11 हजार रुपये आने का झांसा दिया। इसके बाद लोगों से बार कोड और ओटीपी लेकर उनके खाते से रकम निकाल ली।

    ग्रामीण तसलीम के खाते से 98 हजार, राहुल, निखिल, मोहित, शहनवाज, शाहरूख सहित 15 से अधिक लोगों के खाते से 2 से 6 हजार तक की रकम निकाली गई। ग्रामीणों ने खाते से रुपये निकलने पर ग्राम प्रधान को अवगत कराया। इसके बाद ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में मुनादी कराकर लोगों को सावधान रहने को आगाह किया। ग्राम प्रधान सहदेव सिंह ने बताया कि मामले में साइबर सेल और कोतवाली पुलिस से शिकायत की गई है।

    ग्राम प्रधान के जानकारी देने के बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी सुधा त्रिपाठी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को पत्र भेजकर सावधान रहने और लोगों को भी इसके लिए जागरुक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से फोन करके किसी भी योजना के लिए पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कराई जा रही है।

