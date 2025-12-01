हरिद्वार में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर कार शोरूम कर्मचारी से साइबर ठगों ने ठगे 55 हजार

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रिश्तेदार की गिरफ्तारी का डर दिखाकर साइबर ठग से एक कार शोरूम के कर्मचारी से 55 हजार रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है।

मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी कासिफ ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को बताया कि वह एक कार शोरूम में कर्मचारी है। उसका एक रिश्तेदार दुबई में रहता है। रविवार को उसके पास एक फोन आया जिसमें उसके रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बताया गया।