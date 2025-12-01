Language
    हरिद्वार में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर कार शोरूम कर्मचारी से साइबर ठगों ने ठगे 55 हजार

    By Raman Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    हरिद्वार में एक कार शोरूम के कर्मचारी को साइबर ठगों ने पुलिसकर्मी बनकर 55 हजार रुपये की चपत लगाई। ठगों ने कहा कि पुलिस ने उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रिश्तेदार की गिरफ्तारी का डर दिखाकर साइबर ठग से एक कार शोरूम के कर्मचारी से 55 हजार रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है।

    मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी कासिफ ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को बताया कि वह एक कार शोरूम में कर्मचारी है। उसका एक रिश्तेदार दुबई में रहता है। रविवार को उसके पास एक फोन आया जिसमें उसके रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बताया गया।

    इसके बाद एक व्यक्ति ने पुलिसकर्मी बनकर उससे बात की और ऑनलाइन पैसे देने को कहा। इसी बीच घबराहट में उसने तीन बार में अपने खाते से 55 हजार रुपये एक नंबर पर भेज दिए।

    थोड़ी देर बाद यह फोन स्वीच ऑफ हो गया। उसने अपने रिश्तेदार के संबंध में जानकारी की तो पता चला कि वह सही सलामत है। जिस पर उसे ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने इस संबंध में छानबीन शुरू कर दी है।

