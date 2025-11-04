हरिद्वार में रेस्क्यू के दौरान मगरमच्छ ने वन कर्मी का हाथ पकड़ा, लगे 29 टांके

संवाद सूत्र जागरण लालढांग: लालढांग की बरसाती रवासन नदी में मिले मगरमच्छ को रेस्क्यू किए जाने के दौरान मगरमच्छ ने दैनिक वन कर्मी का हाथ पकड़ लिया। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह वन कर्मी का हाथ छुड़ाया गया। उसके हाथ में 29 टांके लगे हैं।

ग्राम प्रधान कमलेश द्विवेदी ने बताया कि मंगलवार सुबह कुछ ग्रामीण रवासन नदी के निकट टहलने गए थे। इसी दौरान कुछ बच्चों को नदी किनारे कुछ हलचल दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक मगरमच्छ दिखाई दिया।

इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दैनिक वनकर्मी अंकित ने अन्य के साथ मिलकर मगरमच्छ को रेस्क्यू करने का प्रयास किया। लेकिन, तभी मगरमच्छ ने अंकित का हाथ पकड़ लिया।

आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ के चंगुल से उसे छुड़ाया। अंकित को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां उसके हाथ में 29 टांके आए। डिप्टी रेंजर नवीन ने कहा कि मगरमच्छ के दांत काफी नुकीले होते हैं, रेस्क्यू के समय मगरमच्छ ने अंकित का हाथ अपने मुंह में दबा लिया था।