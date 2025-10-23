Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चंदौली में कंपोजिट विद्यालय के पास मगरमच्छ की मौजूदगी से लोगों में दहशत

    By Mahendra dubeyEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:11 PM (IST)

    चंदौली के देवरी कला गांव में एक मगरमच्छ के दिखने से गांव में दहशत फैल गई है। किसानों ने खेतों में काम करने को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि मगरमच्छ के कारण खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को रेस्क्यू करने के लिए गठित की गई है और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मगरमच्छ दिखाई देने से स्थानीय निवासियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। 

    जागरण संवाददाता, चंदौली। विकास क्षेत्र के देवरी कला गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय के निकट गुरुवार को एक मगरमच्छ दिखाई देने से स्थानीय निवासियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। वन क्षेत्राधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि वे इस मगरमच्छ पर पूरी निगरानी रख रहे हैं और इसे जल्द ही पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसानों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे रोज़ाना बांध के पास सिंचाई और खेतों में कार्य करते हैं, लेकिन मगरमच्छ की उपस्थिति के कारण वे अपने खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं। यदि इसे समय पर नहीं पकड़ा गया, तो यह जान-माल के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

    ग्रामीणों के अनुसार, देवरी कला गांव में नौगढ़ बांध नोनवट गांव से शुरू होता है, और किसी कारणवश यह मगरमच्छ बांध से निकलकर गांव में घुस आया है।

    मगरमच्छ के आने की सूचना वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को तुरंत दी गई है। वन विभाग ने बताया कि बाढ़ के मौसम में पहाड़ी नालों और नदियों से जंगली जानवर अक्सर आबादी की ओर आ जाते हैं। वन क्षेत्राधिकारी नौगढ़ ने कहा कि वन विभाग की एक टीम गठित की गई है, जो मगरमच्छ का रेस्क्यू करेगी।

    ग्रामीणों ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। मगरमच्छ की उपस्थिति ने देवरी कला गांव में एक नई चिंता का विषय बना दिया है, और सभी की निगाहें वन विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।