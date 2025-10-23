चंदौली में कंपोजिट विद्यालय के पास मगरमच्छ की मौजूदगी से लोगों में दहशत

जागरण संवाददाता, चंदौली। विकास क्षेत्र के देवरी कला गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय के निकट गुरुवार को एक मगरमच्छ दिखाई देने से स्थानीय निवासियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। वन क्षेत्राधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि वे इस मगरमच्छ पर पूरी निगरानी रख रहे हैं और इसे जल्द ही पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा।

किसानों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे रोज़ाना बांध के पास सिंचाई और खेतों में कार्य करते हैं, लेकिन मगरमच्छ की उपस्थिति के कारण वे अपने खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं। यदि इसे समय पर नहीं पकड़ा गया, तो यह जान-माल के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

ग्रामीणों के अनुसार, देवरी कला गांव में नौगढ़ बांध नोनवट गांव से शुरू होता है, और किसी कारणवश यह मगरमच्छ बांध से निकलकर गांव में घुस आया है। मगरमच्छ के आने की सूचना वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को तुरंत दी गई है। वन विभाग ने बताया कि बाढ़ के मौसम में पहाड़ी नालों और नदियों से जंगली जानवर अक्सर आबादी की ओर आ जाते हैं। वन क्षेत्राधिकारी नौगढ़ ने कहा कि वन विभाग की एक टीम गठित की गई है, जो मगरमच्छ का रेस्क्यू करेगी।