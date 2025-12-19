Haridwar : गन्ने के खेत में बच्ची से कर रहा था अश्लील हरकतें, कोर्ट ने सुनाई पांच वर्ष की कैद 

संवाद सहयोगी, जागरण हरिद्वार: लक्सर कोतवाली क्षेत्र में पांच वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकतें करने वाले अभियुक्त को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने पांच वर्ष की कठोर कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 11 जनवरी 2023 की शाम लक्सर कोतवाली क्षेत्र में एक पांच वर्षीय बच्ची घर से मोमोज लेने के लिए गई थी। बच्ची आधा घंटे तक वापस घर नहीं लौटी तो पीड़ित की माता व भाई उसे ढूंढने के लिए निकले। उन्हें गन्ने के खेत में बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई।