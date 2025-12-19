Haridwar : गन्ने के खेत में बच्ची से कर रहा था अश्लील हरकतें, कोर्ट ने सुनाई पांच वर्ष की कैद
हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में, पांच वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकतें करने वाले अभियुक्त नितिन को अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने पांच ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण हरिद्वार: लक्सर कोतवाली क्षेत्र में पांच वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकतें करने वाले अभियुक्त को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने पांच वर्ष की कठोर कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 11 जनवरी 2023 की शाम लक्सर कोतवाली क्षेत्र में एक पांच वर्षीय बच्ची घर से मोमोज लेने के लिए गई थी। बच्ची आधा घंटे तक वापस घर नहीं लौटी तो पीड़ित की माता व भाई उसे ढूंढने के लिए निकले। उन्हें गन्ने के खेत में बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई।
अंदर जाकर देखने पर आरोपित युवक बच्ची के साथ गलत हरकत करता दिखा। परिवार वालों को देखकर उसने भागने का प्रयास किया। लेकिन आरोपित को मौके पर ही पकड़ लिया गया था।
पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित नितिन निवासी ग्राम खानपुर, लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवाया था।
दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध ना होने पर उसे दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है, जबकि अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
