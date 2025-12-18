कर्नाटक में 19 साल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार

Language
    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:05 PM (IST)

    रामनगर जिले में कॉलेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म (सांकेतिक फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में पुलिस ने रामनगर जिले से रिपोर्ट किए गए कालेज की एक छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पीडि़ता का प्रेमी भी शामिल है।

    यह गिरफ्तारी 19 वर्षीय पीडि़ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपितों में से एक पीडि़ता का प्रेमी है जिसने उससे शारीरिक संबंध बनाए। उनके निजी क्षणों को रिकार्ड किया और बाद में उस वीडियो का उपयोग करके उसे ब्लैकमेल किया।

    रामनगर जिले में कॉलेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म

    गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान विकास, पीडि़ता के प्रेमी और उसके दोस्तों प्रशांत और चेतन के रूप में की गई है। विकास और प्रशांत बेंगलुरु के एक निजी कालेज के छात्र हैं, जबकि चेतन मैगडी शहर में एक इलेक्टि्रशियन के रूप में काम करता है।

    विकास ने लगभग सात महीने तक पीडि़ता का पीछा किया और बार-बार उससे अपनी भावनाओं का प्रतिकार करने की गुहार लगाई। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने उसे अपने दोस्त चेतन के घर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस क्रिया को अपने मोबाइल फोन पर गुप्त रूप से रिकार्ड किया।

    पीड़िता के प्रेमी समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

    विकास ने बाद में वीडियो पीडि़ता को भेजा और उसे ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि यदि उसने उसकी मांगों का पालन नहीं किया तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देगा। उस पर यह आरोप है कि उसने पीडि़ता को जब भी मिलने के लिए कहा और मजबूर किया।

    पुलिस ने कहा कि विकास ने फिर से पीडि़ता को चेतन के घर ले जाकर, जहां सभी तीन आरोपितों ने पीडि़ता से दुष्कर्म किया। इसके बाद पीडि़ता ने मैगडी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई।

    आरोपित चेतन विवाहित है और यह घटना तब हुई जब उसकी पत्नी अपने माता-पिता के घर डिलीवरी के लिए गई थी। जांचकर्ताओं ने यह भी जानकारी जुटाई है कि विकास के कई प्रेम संबंध थे।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)