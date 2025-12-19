Language
    Odisha News: दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, सीडब्ल्यूसी के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ मामला

    By SHESH NATH RAIEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:04 AM (IST)

    कटक के प्रतापनगरी में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया। स्कूल से लौटते समय वह रेप की शिकार हुई थी। सीडब्ल्यूसी ने पुलिस की मदद से मां ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक के प्रतापनगरी इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्लास 10 की स्टूडेंट ने एक बच्चे को जन्म दिया।

    स्कूल से लौटते समय रेप की शिकार हुई नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो गई। इस बारे में पता चलने पर सीडब्ल्यूसी ने पुलिस की मदद से हॉस्पिटल पहुंची और मां और बच्चे दोनों को बचाया।

    पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। कटक जिले के मणिबंध पुलिस स्टेशन के तहत खूंटाकाटा इलाके की क्लास 10 की स्टूडेंट (14 साल) को कुछ महीने पहले रेंगाली ब्रिज के पास से दो लोगों ने किडनैप कर लिया था, जब वह स्कूल से साइकिल से घर लौट रही थी। उनमें से एक ने ब्रिज के नीचे उसके साथ रेप किया।

    नाबालिग लड़की ने डर के मारे अपने परिवार को इस घटना के बारे में नहीं बताया। बाद में, नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो गई।

    सीडब्ल्यूसी के हस्तक्षेप के बाद दर्ज किया गया मामला

    परिवार को जब इस बात का पता चला, तो वे उसे 15 नवंबर को कटक सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत प्रताप नगरी स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने पुष्टि की कि नाबालिग गर्भवती है। डॉक्टर की सलाह पर, नाबालिग को 14 दिसंबर को रात लगभग 2:40 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने भोर में एक बेटे को जन्म दिया। जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को विश्वसनीय सूत्रों से इसकी जानकारी मिली।

    सीडब्ल्यूसी के निर्देश पर, जिला प्रशासन और सदर थाना पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम अस्पताल पहुंची। नाबालिग लड़की और उसके बेटे दोनों को बचा लिया गया।

    शिशु पुत्र की हालत गंभीर थी, उसे शिशु भवन में स्थानांतरित कराया गया। पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद, उसका जिला मुख्य अस्पताल में इलाज किया गया। पीड़िता को पुनर्वास कर बसुंधरा मुक्ताश्रय केंद्र में रखा गया है। शिशु भवन में बेटे की देखरेख के लिए बसुंधरा द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया गया है।