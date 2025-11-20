रुड़की में एक स्वास्थ्य, एक विश्व वैश्विक सम्मेलन शुरू, इसमें भाग ले रहे 13 देशों के 350 से अधिक प्रतिभागी

जागरण संवाददाता, रुड़की: केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआइ) रुड़की की ओर से बहादराबाद स्थित एक होटल में तीन दिवसीय “एक स्वास्थ्य, एक विश्व 2025” वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वर्ल्ड सीस्मिक सेफ्टी इंस्टीट्यूट के सह संस्थापक प्रोफेसर किमीरो मेगुरो, सीबीआरआइ के निदेशक प्रो. आर प्रदीप कुमार एवं विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर किमीरो मेगुरो ने जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक आपदाओं और वैज्ञानिक व सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर विचार रखे। साथ ही उन्होंने “नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन प्रणाली” विषय पर व्याख्यान दिया।

