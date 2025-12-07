Language
    Haridwar: टोल प्लाजा पर कार सवारों की दबंगई, आइडी मांगने पर तोड़ा बैरियर; कर्मी पर किया हमला

    By Gaurav Tyagi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:29 PM (IST)

    बहादराबाद टोल प्लाजा पर कार सवारों ने आईडी मांगने पर बैरियर तोड़ दिया और टोल कर्मियों से मारपीट की। घटना शनिवार सुबह हुई जब टोल कलेक्टर ने कार चालक से ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद : टोल प्लाजा पर शनिवार सुबह आइडी मांगने पर कार सवारों ने बैरियर तोड़ दिया। गाली-गलौज करते हुए टोल कर्मी पर हमला कर दिया।

    भीड़ एकत्र होने पर आरोपित अपनी कार छोड़कर फरार हो गए। घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। टोल कर्मी ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपितों की कार कब्जे में ले ली है। आरोपितों को तलाश किया जा रहा है।

    बहादराबाद टोल प्लाजा पर शनिवार सुबह करीब तीन बजे एक कार बूथ नंबर-11 पर आकर रुकी। टोल कलेक्टर ने कार के चालक से टैक्स मांगा तो उसने खुद को लोकल बताते हुए बैरियर हटाने के लिए कहा।

    इस पर टोल कलेक्टर ने उनसे आइडी या आधार कार्ड मांग लिया। एक युवक कार से उतरकर बैरियर हटाने लगा। टोल कलेक्टर ने इसकी जानकारी सीनियर शिफ्ट इंचार्ज को दी।

    आरोपितों ने मौके पर पहुंचे शिफ्ट इंचार्ज पहुंचा तो कार सवारों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए बैरियर तोड़ दिया। गाड़ी आगे खड़ी कर लाठी-डंडे लेकर वापस आए और टोल कर्मी राजेश व जीवनलाल के साथ मारपीट की। भीड़ जमा होती देख आरोपित कार छोड़कर भाग निकले।

    टोल प्रबंधन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जीवनलाल को अस्पताल भेजा गया। थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि कार के नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।

