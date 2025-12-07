Bihar Crime: सहरसा में अपराधी बेलगाम, एक पखवाड़े के अंदर तीन गोलीकांड को दिया अंजाम
बिहार के सहरसा जिले में अपराधियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले पखवाड़े में तीन गोलीकांड की घटनाओं ने लोगों में दहशत फैला दी है। पुलिस जांच कर रही है ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सत्तरकटैया (सहरसा)। बिहरा थाना क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो गये हैं। बेखौफ अपराधियों ने एक पखवाड़े के अंदर थाना क्षेत्र में दो व सीमा से सटे क्षेत्र में एक के बाद एक गोलीकांड की घटना को अंजाम देकर ना सिर्फ पुलिस को चुनौती दी है,बल्कि क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। लगातार हो रहे आपराधिक घटना के बावजूद धीमी गति से चल रही पुलिस गश्ती को लेकर लोगों में आक्रोश पनपने लगा है।
बिहार थाना क्षेत्र के विशनपुर स्थित पेट्रोल पंप के समीप बीते शनिवार को दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एमएड के छात्र सुपौल जिले के जगतपुर निवासी नीरज कुमार मिश्र को गोली मार जख्मी कर दिया।
उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल से एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जख्मी के फर्द बयान नहीं आने के कारण इस मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है। लेकिन पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच जारी है।
19 नवंबर की शाम खादीपुर-मेनहा रोड स्थित कारु खिरहरी मोड़ पर हुए गोलीकांड में पुलिस अब तक खाली हाथ है। पुलिस अब तक आरोपियों की पहचान हीं कर पाई है। गिरफ्तारी तो दूर, जांच टीम यह तक स्पष्ट नहीं कर सकी कि गोलीकांड की वजह क्या थी।
ज्ञात हो कि दूध लेने के उद्देश्य से केदार यादव के घर जा रहे मो. अजीम जैसे ही कारु खीरहरी मोड़ के पास पहुंचे, अपाची बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली अजीम के पेट में लगी, जिससे वे गंभीर रुप से जख्मी होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।
24 नवंबर की शाम बिहरा थाना सीमा क्षेत्र स्थित जरसैन एवं मत्स्यगंधा के बीच सत्तर से सहरसा आ रहे सत्तर पंचायत के सुरेंद्र यादव के पुत्र मृत्युंजय कुमार के उपर अपराधियों ने अंधाधुंध गोली चला जख्मी कर दिया। जख्मी मृत्युंजय की इलाज के दौरान मौत हो गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क पर खुलेआम गोली चलाने जैसी गंभीर घटना के बाद भी पुलिस का हाथ पर हाथ धरे बैठना सुरक्षा व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई नहीं करती है तो अपराधियों के मनोबल को और बढ़ावा मिलेगा।
एक पखवाड़े के अंदर लगातार एक के बाद एक गोलीकांड की आपराधिक घटनाओं से क्षेत्र में दहशत बना हुआ है। भयवश लोग घर से निकलने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
