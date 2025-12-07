Samastipur crime : रोसड़ा में लूट की साजिश नाकाम... आखिर कौन थे ये सात हथियारबंद अपराधी?

संवाद सहयोगी, रोसड़ा समस्तीपुर । समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सक्रिय लूटेरा गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो लोडेड देसी पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस व एक बड़ा चाकू के साथ लूट की कई सामग्री बरामद की है। इसमें तीन बाइक व नौ मोबाइल तथा वीडियो एवं स्टील कैमरा भी शामिल है।

गिरफ्तार अपराधियों में रोसडा थाना के महुली निवासी रमेश प्रसाद का पुत्र राकेश कुमार, रामबदन यादव का पुत्र गंगा कुमार एवं अमल यादव का पुत्र रौशन कुमार, चहमहुली के हेमंत यादव का पुत्र रोहित कुमार तथा उजियारपुर थाना के सातनपुर निवासी रंजीत राय का पुत्र अजय कुमार राय उर्फ प्रेम कुमार एवं बेगूसराय जिला के छौड़ाही थाना अंतर्गत सिहमा निवासी कमल किशोर राय का पुत्र प्रमोद कुमार शामिल है।

पुलिस के अनुसार उक्त गिरोह, हाल के दिनों में क्षेत्र में लूट एवं छिनतई की कई वारदातों में शामिल रहा। रोसड़ा थाना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने इसे पुलिस की बड़ी कामयाबी बताते हुए इस कार्रवाई से रोसड़ा एवं विभुतिपुर के दो दो तथा दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में घटित एक लूट कांड का उद्भेदन के संग बरामदगी का भी दावा किया है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हो रहे छिनतई की घटना से पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। इसके लिए थानाध्यक्ष लालबाबू कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। शुक्रवार की देर रात अपराधियों के जमावड़ा की गुप्त सूचना पर रोसड़ा पुलिस की टीम ने चकमहुली में रोहित के घर पर छापामारी की। वहां से राकेश,गंगा,रौशन, अजय एवं रोहित को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया।

उसकी निशानदेही पर छौड़ाही के प्रमोद तथा सातनपुर के नीतीश के घर से लूटी गई बाईक, स्कुटी एवं कैमरा बरामद कर उक्त दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने थानाध्यक्ष लाल बाबू कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम में पुअनि सुभाष चंद्र मंडल, परि पुअनि चंदन कुमार एवं अनिश कुमार, सअनि जितेन्द्र कुमार सिंह एवं सिपाही निर्भय कुमार के साथ चौकीदार सुनील पासवान एवं कृष्णा पासवान शामिल रहे।

पिस्टल गोली, चाकू, मोबाइल और लूट की सामग्री जब्त अधिवक्ता व टेंट व्यवसायी तो दलसिंहसराय में कैमरामैन को बनाया था निशाना गिरोह के सदस्यों ने विगत एक माह में लूट की पांच घटनाओं को अंजाम दिया था। पहला निशाना बेगूसराय के छौड़ाही थाना के अमारी निवासी अधिवक्ता नंद कुमार महतो को बनाया। विगत 29 अक्टूबर को मब्बी उदयपुर चुड़ा मिल के निकट अपराधियों ने मार पीटकर बाइक एवं मोबाइल लूट लिया था।

दूसरा निशाना रोसड़ा शहर के गांधी चौक निवासी टेंट व्यवसायी नीतीश कुमार को बनाया। विगत 20 नवंबर को थाना के कालामंजर के निकट पिस्टल के बल पर उसका एक्टिवा स्कूटी एवं मोबाईल लूट लिया था। जबकि तीसरा घटना दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के मालपुर पुलिया के निकट हुई।