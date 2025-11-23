हरिद्वार में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, एक ही दिन में ढहा दी कई कॉलोनियां
हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा और किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार । अनधिकृत कालोनियों के खिलाफ एचआरडीए की कार्रवाई जारी है। उपाध्यक्ष आईएएस सोनिका के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम ने कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण ध्वस्त कराए।
जगजीतपुर में राजा गार्डन के निकट, गांव इक्कड़ में रामा एनक्लेव के पास अवैध कालोनी ध्वस्त कराई गई। खंजनपुर और शेरपुर में शनि मंदिर में अनधिकृत कालोनियों पर बुलडोजर चला।
श्यामपुर कांगड़ी में भी अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी विकास कार्य नहीं रोके गए। विकास कार्य न रोेके जाने पर कार्रवाई की गई।
