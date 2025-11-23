हरिद्वार: थाना पहुंचे SP सिटी अभय सिंह ने खुलवाए दारोगाओं से असलहा, त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। पुलिस अधीक्षक नगर अभय सिंह ने शनिवार को रानीपुर कोतवाली का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी अभय सिंह ने थाना परिसर की साफ–सफाई, कार्यालय, मालखाना, भोजनालय, बैरक, आगंतुक कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी कार्यालय, परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से निरीक्षण किया।

एसपी सिटी ने दारोगाओं से खुलवाए असलहे, परखी तैयारी थाने के असलहा व आपदा संबंधी उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों से उपकरणों के उपयोग व कार्यप्रणाली संबंधी जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों व कर्मचारियों से शस्त्र-अभ्यास भी कराया गया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने पुलिसकर्मियों की बैठक ली और ई-बीट को अपडेट करने, लंबित विवेचनाओं व प्रपत्रों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कोतवाली प्रभारी शांति कुमार, वरिष्ठ उपनिरीक्षक नितिन चौहान, चौकी प्रभारी अर्जुन कुमार आदि मौजूद रहे।

पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, खंगाले हजारों वाहन दिल्ली धमाके के बाद जारी हुए हाई अलर्ट के बीच पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाकर चेकिंग की। हाइवे से लेकर शहर के अंदरूनी मार्गों और देहात में जगह-जगह चेकिंग की। शहर में एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह और देहात में एसपी देहात शेखर सुयाल की अगुवाई में पुलिस टीमों ने बारीकी से वाहनों को खंगाला। खासतौर पर उत्तर प्रदेश से लगती सीमाओं पर खास चौकसी बरती गई। वहीं, देहरादून सीमा पर चेकिंग के चलते रायवाला तक जाम लगा रहा।

सुरक्षा एजेंसियों की ओर से छह दिसंबर तक हाईअलर्ट जारी किया है। आगे इसकी अवधि और बढ़ाई जा सकती है। पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर शनिवार को पुलिस टीमों ने पूरे जनपद में मुख्य चौराहों, मार्केट, भीड़ वाले इलाकों व संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन चेकिंग की।