    रुड़की में भाजपा नेता अमित सैनी की सड़क हादसे में मौत, पेड़ से टकराई कार

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:50 AM (IST)

    भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी की रुड़की के धनौरी में सड़क हादसे में मौत हो गई। देर रात अपनी कार से धनौरी जाते समय उनकी कार अ

    Hero Image

    भाजपा नेता अमित सैनी की सड़क हादसे में मौत। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुड़की। धनौरी में एक सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया गया है कि अमित सैनी रुड़की से अपने घर धनौरी की ओर जा रहे थे।

    भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी गुरुवार देर रात अपनी कार में सवार होकर रुड़की से धनौरी की ओर जा रहे थे जैसे ही वह धनौरी में दो सड़कों के बीच पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होते हुए एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

    हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कार से अमित सैनी को बाहर निकाला। लेकिन अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    वहीं हादसे के बाद अमित के परिजन और अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया हैं।हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है।