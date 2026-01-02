Language
    नए साल की पार्टी में मारपीट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर आरोप, साथियों के साथ पार्टी में थे शामिल, होटल में हुई घटना

    By Rajesh Panwar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:30 AM (IST)

    विकासनगर में नए साल की पार्टी के दौरान एक होटल में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर और पूर्व सभासद शम्मी प्रकाश पर लाठ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। कोतवाली विकासनगर अंतर्गत लेहमन पुल तिराहे के पास बुधवार रात एक होटल में नये साल की पार्टी के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक पक्ष का आरोप है कि साथियों संग पार्टी में शामिल कांग्रेस जिलाध्यक्ष व जिपं सदस्य संजय किशोर और पूर्व सभासद शम्मी प्रकाश ने लाठी डंडों से मारपीट कर गला दबाने का भी प्रयास किया।

    हरबर्टपुर पुलिस चौकी में आशीष ठाकुर निवासी रामबाग हरबर्टपुर ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि घटना रात करीब दस बजे की है। वह अपने दोस्तों के साथ होटल में आयोजित नये साल की पार्टी में गया था। पार्टी के दौरान कांग्रेस की पछवादून इकाई के जिलाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य संजय किशोर भी अपने 10-15 साथियों के साथ पहुंचे।

    क्या लगाए आरोप?

    आरोप है कि शिकायतकर्ता के साथ उनका विवाद हो गया। उन्होंने आशीष ठाकुर को गाली दी। साथ ही लाठी डंडों से मारपीट कर उसका गला दबाने का भी प्रयास किया। उधर, सूचना पर चौकी इंचार्ज हरबर्टपुर सनोज कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने होटल के सामने रोड पर कुछ युवकों को खड़ा पाया, जो कि पुलिस को देख तितर बितर हो गए।

    दूसरे पक्ष की ओर से दी गई तहरीर में संजय किशोर व पूर्व सभासद शम्मी प्रकाश ने आरोप लगाया है कि आशीष ठाकुर आदि ने उनके साथ गाली गलौज व अभद्रता की। आरोप है कि उन्होंने संजय किशोर से मारपीट भी की। कोतवाल विनोद सिंह गुसाईं के अनुसार दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। इसी आधार पर आवश्यक कार्रवाई होगी।

    कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार

    कोतवाली विकासनगर की पुलिस ने गुरुवार को पांवटा रोड पर एक होटल के पास से एक व्यक्ति को पांच लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित की पहचान राजेंद्र उर्फ पपिया निवासी शाहपुर कल्याणपुर के रूप में हुई। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया है।