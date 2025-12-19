Roorkee : फोटो दिखाकर पूछा कि तूम ही हो, फिर राड से सिर पर कर दिया हमला

जागरण संवाददाता, रुड़की: रामपुर चुंगी पर हमलावरों ने पहले युवक को उसका फोटो दिखाकर उसकी पहचान पूछी और फिर लोहे की राड से हमला कर दिया। जिससे युवक के सिर में गंभीर चोट आई है। हमले के बाद हमलावर वहां से धमकी देकर फरार हो गये। घायल ने एक युवक पर हमला करने का शक जताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी अंबर तालाब निवासी अरशान रामपुर चुंगी के पास काम करता है। बताया कि वह गुरुवार की शाम करीब छह बजे काम से वापस आ रहा था। इसी दौरान उसे छह युवक मिले। उन्होंने अरशान को उसका फोटो दिखाया।

इसके बाद पूछा कि यह उसका ही फोटो है क्या। जब अरशान ने अपना फोटो होने की बात कहीं तो आरोपितों ने उसके साथ गाली-गलौज कर दी। विरोध करने पर आरोपितों ने उसके सिर पर लोहे की राड से हमला कर दिया। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई।

इसके बाद आरोपित हमलावर उसे धमकी देकर फरार हो गये। घटना के बाद घायल के स्वजन उसे लेकर कोतवाली पहुंचे। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया। घायल ने पुलिस को तहरीर दी है। जिसमें बताया कि उसका किसी से हाल ही में विवाद हुआ था।