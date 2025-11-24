रुड़की में कारोबारी के साथ बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 5.50 लाख की ठगी
रुड़की में एक व्यापारी के साथ बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 5.50 लाख रुपये की ठगी हुई। आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर व्यापारी से पैसे लिए। जब नौकरी नहीं लगी, तो व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुड़की। एक कारोबारी के बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति ने साढ़े पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। आरोपित ने सीबीआरआई में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। खुद को भी वह इसी विभाग में तैनात होने की बात कहता रहा था। रकम वापस मांगने पर आरोपित धमकी दे रहा है। पीड़ित ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मामले की शिकायत की है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी को दी गई शिकायत में आजादनगर निवासी गुलफाम ने शिकायती पत्र दिया है। जिसमें बताया कि उसकी पनियाला रोड पर इलेक्ट्रनिक्स रिपेयरिंग की दुकान है। बताया कि उसकी दुकान पर अक्टूबर 2024 में सुनहरा रोड निवासी एक व्यक्ति कार लेकर आया था। उसने दुकान पर अपनी कार का म्यूजिक सिस्टम ठीक कराया था।
इसके बाद वह कई बार दुकान पर आने लगा। जिससे उसकी जान पहचान हो गई। एक दिन उसका बेटा साहिल भी दुकान पर आ गया। कारोबारी के मुताबिक उसके परिचित ने बेटे के बारे में जानकारी मांगी तो उसने बताया कि वह एक इलकेट्रानिक शोरूम में काम करता है। कार स्वामी ने उसकी नौकरी सीबीआरआई में नौकरी लगवाने की बात कही।
उसने खुद को भी वहीं का कर्मचारी बताया। नौकरी के नाम पर उसने नवंबर 2024 में दो बार में साढ़े पांच लाख की रकम ले ली। साथ ही उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध होने की बात कही। एक माह में नौकरी लगवाने की बात कही। जब भी वह बेटे की नौकरी के लिए पूछते तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टरका देता। शिकायतकर्ता के मुूताबिक जब वह रकम मांगने उसके घर गया तो उसे जान से मारने की धमकी दे दी। शिकायकर्ता ने कार्रवाई की मांग की है।
