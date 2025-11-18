पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों से कर रहा था साइबर ठगी, उत्तराखंड एसटीएफ ने आरोपित को रुड़की से किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ ने पाकिस्तान के मोबाइल नंबरों से साइबर ठगी करने वाले एक आरोपित को रुड़की से गिरफ्तार किया है। आरोपित ने बंगाल की एक युवती से दोस्ती कर उसे लालच दिया और उसी से सिमकार्ड मंगवाए। इन्हीं सिमकार्ड के माध्यम से लोगों को फर्जी काल कर लोन देने, शेयर मार्केट में रुपये कमाने और अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर आनलाइन ठगी की। आरोपित की पहचान सौरभ राठौर निवासी लक्सर हरिद्वार के रूप में हुई है।

एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पाकिस्तान के नंबरों से साइबर ठगी के कुछ मामले सामने आए थे। शिकायतों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आनलाइन लोन देने, शेयर मार्केट में निवेश कर पैसे कमाने व अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर ठगी की जा रही थी। ठगी की रकम लक्सर क्षेत्र के लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो रही थी। इन बैंक खातों के विरुद्ध हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा व उत्तर प्रदेश में 25 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है।