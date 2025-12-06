जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने बांद्रा एक्सप्रेस के आगे कूद कर जान दे दी। जीआरपी की मशक्कत के बाद अगले दिन शव की शिनाख़्त अंबूवाला पथरी निवासी वनीश सिंह के रूप में कराई। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों के सुपुर्द कर दिया।



हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस पहुंचने पर एक युवक अचानक ट्रेन के आगे कूद गया। शरीर के कई हिस्सों में कटने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर इंस्पेक्टर जीआरपी बिपिन चंद्र पाठक मौके पर पहुंचे और शव की पहचान कराने का प्रयास किया। पहचान न होने पर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उसके फोटो जिले भर के थाना कोतवाली में भेजे गए।