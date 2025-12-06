हरिद्वार में एथलीट ने उठाया आत्मघाती कदम, ट्रेन की आगे कूदा; दर्दनाक मौत
हरिद्वार में एक एथलीट ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। आत्महत्या का कारण अज्ञात है और पुलिस मामले की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने बांद्रा एक्सप्रेस के आगे कूद कर जान दे दी। जीआरपी की मशक्कत के बाद अगले दिन शव की शिनाख़्त अंबूवाला पथरी निवासी वनीश सिंह के रूप में कराई। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों के सुपुर्द कर दिया।
हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस पहुंचने पर एक युवक अचानक ट्रेन के आगे कूद गया। शरीर के कई हिस्सों में कटने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर इंस्पेक्टर जीआरपी बिपिन चंद्र पाठक मौके पर पहुंचे और शव की पहचान कराने का प्रयास किया। पहचान न होने पर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उसके फोटो जिले भर के थाना कोतवाली में भेजे गए।
साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी प्रचार प्रसार कराया गया। जानकारी मिलने पर पथरी क्षेत्र के अंबूवाला गांव से कुछ लोग जीआरपी थाना पहुंचे और शव की पहचान अंबूवाला पथरी निवासी वनीश सिंह के रूप में कराई। परिवार के सदस्यों ने जीआरपी को बताया कि वनीश पौडी में रहकर एथलीट की तैयारी कर रहे थे। गुरुवार को वनीश घर पर अपनी बाइक छोड़कर अचानक बाहर निकले थे।
जीआरपी प्रभारी निरीक्षक बिपिन चंद्र पाठक ने बताया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें- हरिद्वार मोर्चरी के हाल: पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर का शव चूहों ने कुतरा, नोंच ले गए आंख
यह भी पढ़ें- चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के पूर्व महंत व उसके साथी पर संगीन आरोप, महिला से लूटी स्कॉर्पियो
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।