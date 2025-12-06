हरिद्वार मोर्चरी के हाल: पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर का शव चूहों ने कुतरा, नोंच ले गए आंख
हरिद्वार के जिला अस्पताल की मोर्चरी में पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर लखन शर्मा का शव चूहों ने कुतर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार । जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर का शव चूहों ने कुतर डाला। आंख भी निकाल कर ले गए। इसे लेकर परिजनों और कांग्रेस नेताओं ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वह इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
ज्वालापुर स्थित पंजाबी धर्मशाला में लखन शर्मा उर्फ लकी (36) मैनेजर थे। शुक्रवार शाम हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए शव जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी लेकर आए थे। रात होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हुआ।
सुबह पोस्टमार्टम कराने के लिए परीजन मोर्चरी पहुंचे तो शव पर घाव दिखाई दिए। चेहरा, सिर और आंख चूहों ने कुतर रखे थे। आसपास चूहे दौड़ रहे थे। इसे लेकर परिजनों का गुस्सा भड़क गया। कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। दोषियों के कार्रवाई की मांग की काफी देर तक भी स्वास्थ्य विभाग से कोई अधिकारी परिजनों के बीच नहीं पहुंचा।
