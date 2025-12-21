Language
    Haridwar: मिस्टर यूनिवर्स बाडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अश्वनी शर्मा ने किया शानदार प्रदर्शन, जीता ब्रांज मेडल

    By Robin Mall Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:05 PM (IST)

    हरिद्वार के रानीपुर मोड़ निवासी अश्वनी शर्मा ने मिस्टर यूनिवर्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन किया। दिल्ली में आयोजित इस प्रतियोगित ...और पढ़ें

    अश्वनी शर्मा को मेडल देते हुए फेडरेशनके सदस्य: स्वयं 

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: रानीपुर मोड़ निवासी अश्वनी शर्मा ने यूनाइटेड इंटर कांटिनेंट बाडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन की ओर से आयोजित मिस्टर यूनिवर्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन किया है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

    चैंपियनशिप का आयोजन 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली स्थित तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया गया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अश्वनी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रांज मेडल अपने नाम किया। अश्वनी शर्मा पिछले 20 वर्षों से बाडी बिल्डिंग कर रहे हैं।

    इससे पहले वह मिस्टर उत्तराखंड चैंपियनशिप का खिताब भी जीत चुके हैं। इसके अलावा वह चैंपियन आफ चैंपियन बाडी बिल्डिंग का खिताब भी वह अपने नाम कर चुके हैं। वर्तमान में अश्वनी शर्मा बीएचईएल में कार्यरत हैं।

    अश्वनी शर्मा ने बताया कि बाडी बिल्डिंग को लेकर उनमें बचपन से ही जुनून रहा है और निरंतर अभ्यास व अनुशासन से यह उपलब्धि हासिल हुई है। उनकी इस सफलता पर स्वजनों के साथ ही बीएचईएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी खुशी जाहिर कर उन्हें बधाई दी है।

