Haridwar: मिस्टर यूनिवर्स बाडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अश्वनी शर्मा ने किया शानदार प्रदर्शन, जीता ब्रांज मेडल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: रानीपुर मोड़ निवासी अश्वनी शर्मा ने यूनाइटेड इंटर कांटिनेंट बाडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन की ओर से आयोजित मिस्टर यूनिवर्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर जनपद का नाम रोशन किया है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

चैंपियनशिप का आयोजन 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली स्थित तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया गया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अश्वनी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रांज मेडल अपने नाम किया। अश्वनी शर्मा पिछले 20 वर्षों से बाडी बिल्डिंग कर रहे हैं।