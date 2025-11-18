Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दून के जस्सी ने बाडी बिल्डिंग में जीता स्वर्ण पदक, बोले- कड़ी मेहनत से जीती जा सकती है कोई भी प्रतियोगिता

    By Tuhin Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:30 PM (IST)

    देहरादून के जस्सी गुसाईं ने काशीपुर में अर्जुन श्री बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने कोटद्वार में नार्थ जोन हल्क क्लासिक ओपन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। 2017 में मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीतने के बाद, उन्होंने ब्रेक लिया और अब आठ साल बाद वापसी करते ही स्वर्ण पदक जीता। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले देहरादून के जस्सी गुसाईं।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: काशीपुर में 15 नवंबर को हुई अर्जुन श्री बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में देहरादून के जस्सी गुसाईं ने स्वर्ण पदक हासिल किया। यह पदक उन्होंने 65 किग्रा भार वर्ग में जीता।

    कोटद्वार में जीता पदक

    इसके साथ ही 16 नवंबर को कोटद्वार में हुई नार्थ जोन हल्क क्लासिक ओपन चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।

    मिस्टर उत्तराखंड भी रहे

    कैंट रोड हाथीबड़कला निवासी जस्सी ने बताया कि 2017 में उन्होंने बाडी टेम्पल क्लासिक में आखिरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता था।

    आठ साल बाद की वापसी

    इसके बाद उन्होंने बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता से ब्रेक ले लिया, लेकिन अभ्यास जारी रखा। अब आठ साल बाद उन्होंने फिर से शुरुआत कर सीधे स्वर्ण पदक कब्जाया।

    जताया अभार

    अपनी उपलब्धि पर उन्होंने प्रशिक्षक केशव शर्मा और सहयोग के लिए बड़े भाई देवेंद्र सिंह का आभार जताया।

    पेंटिंग का भी है शौक

    वह बाडी बिल्डिंग के साथ पेंटिंग भी करते हैं। पेंटिंग में वह राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से कोई भी प्रतियोगिता जीती जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- भारत की महिला बॉडी बिल्डर वंदना ने इंडोनेशिया में लहराया परचम, स्वर्ण पदक जीत हासिल की बड़ी उपलब्धि

    यह भी पढ़ें- जिया ने तेलंगाना में आयोजित XXV नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

    यह भी पढ़ें- UP: कस्तूरबा विद्यालय की बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्कूली खेलाें में जीते 50 पदक

    यह भी पढ़ें- रुव‍ि के दीक्षा समारोह में आनंदीबेन बोलीं: पढ़े-लिखे भी भटक रहे, शिक्षा के साथ देशभक्ति जरूरी

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें