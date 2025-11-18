दून के जस्सी ने बाडी बिल्डिंग में जीता स्वर्ण पदक, बोले- कड़ी मेहनत से जीती जा सकती है कोई भी प्रतियोगिता

जागरण संवाददाता, देहरादून: काशीपुर में 15 नवंबर को हुई अर्जुन श्री बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में देहरादून के जस्सी गुसाईं ने स्वर्ण पदक हासिल किया। यह पदक उन्होंने 65 किग्रा भार वर्ग में जीता।

कोटद्वार में जीता पदक

इसके साथ ही 16 नवंबर को कोटद्वार में हुई नार्थ जोन हल्क क्लासिक ओपन चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।

मिस्टर उत्तराखंड भी रहे

कैंट रोड हाथीबड़कला निवासी जस्सी ने बताया कि 2017 में उन्होंने बाडी टेम्पल क्लासिक में आखिरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता था।

आठ साल बाद की वापसी

इसके बाद उन्होंने बाडी बिल्डिंग प्रतियोगिता से ब्रेक ले लिया, लेकिन अभ्यास जारी रखा। अब आठ साल बाद उन्होंने फिर से शुरुआत कर सीधे स्वर्ण पदक कब्जाया।

जताया अभार

अपनी उपलब्धि पर उन्होंने प्रशिक्षक केशव शर्मा और सहयोग के लिए बड़े भाई देवेंद्र सिंह का आभार जताया।

पेंटिंग का भी है शौक

वह बाडी बिल्डिंग के साथ पेंटिंग भी करते हैं। पेंटिंग में वह राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से कोई भी प्रतियोगिता जीती जा सकती है।

