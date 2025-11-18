जिया ने तेलंगाना में आयोजित XXV नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। 17 से 18 नवंबर 2025 को हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित XXV नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में जिया ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने टीम महाराष्ट्र के लिए 100 मीटर बटरफ्लाई में भाग लिया और इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है।

टीम महाराष्ट्र ने इस टूर्नामेंट में उपविजेता का खिताब भी प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में कुल अट्ठाईस टीमों ने भाग लिया था। यह कार्यक्रम जीएमसी बालयोगी एक्वाटिक सेंटर, हैदराबाद में भारतीय पैरालंपिक समिति की देखरेख में पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था।

जिया ने इससे पूर्व बैंगलोर, उदयपुर, ग्वालियर और पंजिम में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2021, 2022, 2023 और 2024 में 200 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीते थे। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी चैम्पियनशिप के लिए चयन में भी ध्यान में रखा जाएगा।

जिया राय को विकलांगता 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबी) - 2022, उत्तर प्रदेश विकलांगता पुरस्कार - 2021, शिवर-कैनेडी स्टूडेंट अचीवमेंट अवार्ड (यूएसए) और डॉ. टेम्पल ग्रैंडिन अवार्ड (यूएसए) जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

उनकी उपलब्धियाँ न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह समाज में विकलांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक हैं। जिया का यह स्वर्ण पदक जीतना न केवल उनके लिए, बल्कि उनके राज्य और देश के लिए गर्व का विषय है।