UP: कस्तूरबा विद्यालय की बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्कूली खेलाें में जीते 50 पदक
Girl Students of Kasturba Gandhi School: इस वर्ष 504 बालिकाओं ने एकल इकाई के रूप में 22 खेलों हाकी, फुटबाल, क्रिकेट, जूडो, बाक्सिंग, ताइक्वांडो, कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, एथलेटिक्स, योगासन, टेबल-टेनिस, कराटे, वालीबाल, हैंडबाल, बास्केटबाल, गतका, थांगता, कुरांश और नेहरू हाकी कप में भागीदारी की।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की बालिकाओं ने इस वर्ष स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 50 पदक (पांच स्वर्ण, 10 रजत और 35 कांस्य) जीतकर नया रिकार्ड बनाया है।
अब तक 24 बालिकाओं का चयन राज्य स्तरीय टीमों के लिए हो चुका है और चयन प्रक्रिया अभी जारी है। इन बालिकाओं को विभिन्न जिलों में कोचों द्वारा 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भी दिया गया। इस वर्ष 504 बालिकाओं ने एकल इकाई के रूप में 22 खेलों हाकी, फुटबाल, क्रिकेट, जूडो, बाक्सिंग, ताइक्वांडो, कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, एथलेटिक्स, योगासन, टेबल-टेनिस, कराटे, वालीबाल, हैंडबाल, बास्केटबाल, गतका, थांगता, कुरांश और नेहरू हाकी कप में भागीदारी की। हर मैदान पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।
पिछले वर्ष 222 बालिकाओं ने 23 पदक जीते थे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि केजीबीवी की ये बेटियां आने वाले समय में खेल जगत की नई रोल माडल बनेंगी।
